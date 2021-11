Despenalizar aborto, ¿tiene competencia la Corte Constitucional?

María del Rosario Guerra dijo que la Corte Constitucional no tiene que pronunciarse en términos de derecho.

"Lo que hemos visto en los últimos años es que la Corte Constitucional con el argumento de que el Congreso no legisla como quiere la corte, entonces se pronuncia. Se han radicado muchos proyectos en favor de la penalización del aborto como la despenalización total, y si no han salido adelante es porque esa es la decisión del Congreso. No quiere que se modifique lo que está en la Constitución", señaló.

"La vida hay que protegerla que es la del no nacido que está en el vientre de su madre, y es el más desprotegido. No podemos seguir dando un mensaje que el más vulnerable es el que tiene más riesgo de perder la vida en el aborto", añadió Guerra.

La Congresista dijo que no se piensa en el médico que tiene que tomar la decisión de realizar un aborto.

"A uno le llama la atención que lo despenalizó en tres causales pero por el otro lado no permiten la objeción de conciencia que es un derecho fundamental, entonces resulta que a un médico que tiene que tomar esa decisión no les permiten decir que sus convicciones no lo permiten. Quieren obligar a todas luces al sector salud a matar a un no nacido", dijo.

Agregó que "están utilizando la causal cuando la persona siente que le afecta sicológicamente para llamarlo aborto con ese fin, pero eso es inaceptable. Estamos dejando de lado la responsabilidad de la concepción y es una vida independiente de la madre".

Finalmente dijo "nos rasgamos las vestiduras cuando hay muertes de líderes, asesinatos en las calles, y les parece normal que se mate al más indefenso".