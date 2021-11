Director de la Policía Nacional deberá rectificar señalamientos contra desmovilizado de las Farc

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas que en 48 horas rectifique los señalamientos que hizo en contra Harold Ordóñez, un desmovilizado de las Farc, quien fue capturado el pasado 3 de septiembre.

Ordóñez fue señalado de pertenecer a un grupo de las disidencias de las Farc. En ese momento, el general Vargas aseguró que el excombatiente había sido enviado a la cárcel pese a que la audiencia de medida de aseguramiento no había terminado.

“Harold Ordoñez Botero ha sido cobijado con medida intramural en centro penitenciario y esperamos el máximo de condena porque es responsable de varios homicidios, entre ellos líderes sociales, y el cobro a extorsiones que tiene documentada la Dirección de Investigación Criminal de la Policía con la Fiscalía”, dijo el director de la Policía Nacional.

Tras conocer esta declaración, Elmer Montaña, abogado del guerrillero firmante del Acuerdo de Paz, le pidió al general rectificar esa información.

“Esto es un falso positivo judicial. No se ha reanudado la audiencia y sin embargo, ya el general de la Policía anunció que a mi defendido le impusieron medida de aseguramiento de detención preventiva. La pregunto a usted general Vargas, ¿de dónde sacó esta información? ¿Quién le dijo a usted que a mi representado le había impuesto medida de aseguramiento cuando la juez no ha tomado la decisión todavía? ¿Qué sabe usted general que no sabe la defensa?”, dijo el abogado a través de un video.

Finalmente, la jueza de garantías no le impuso medida de aseguramiento a Ordóñez, quien actualmente se encuentra en libertad.

El abogado explicó que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes para confirmar que Ordoñez era alias ‘Oscar’ un supuesto integrante de las disidencias de las Farc.

La defensa comprobó en plena audiencia que Ordoñez se encontraba en Cali en reuniones de trabajo y académicas los días en los cuales la Fiscalía lo señaló de cometer delitos.