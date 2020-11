Doble instancia para aforados puede traer una "ola de demandas" contra el Estado

En diálogo con RCN Radio, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que tras la decisión de revisar la sentencia del exministro Andrés Felipe Arias se inició una "avalancha de solicitudes de aforados" pidiendo que sean consideradas sus condenas.

Advirtió que podrían darse cambios en las sentencias con mejoras hacia las personas aforadas, lo que a su vez desataría una "ola" de demandas contra el Estado.

El exmagistrado advirtió que las demandas contra el Estado tendrían un atenuante, ya que considerar una segunda instancia, no quiere decir que se hayan presentado errores intencionales en la primera; sino que se puede cambiar favorablemente para la persona que está siendo juzgada o que haya sido condenada por una sentencia determinada.

"Esto era algo totalmente anunciado desde que se dio la discusión de la famosa acción de tutela del caso Arias (Andrés Felipe Arias) en la Corte Constitucional, que fue quien dijo que había que aplicar una revisión, en segunda instancia, pero esto no quiere decir que la Corte Suprema violó los derechos fundamentales de alguien, sino que estaba aplicando la norma constitucional -elaborada por la Constituyente- que dijo que los aforados se juzgaban en única instancia", explicó Arrubla.

Aseguró que desde que la Corte se tomó la decisión para el caso de Arias, "abrió el boquete, y pues ya arrancó una tanda importantísima, pese a que la se indicó que era para casos juzgados a partir de cierta fecha, y ahora se van a venir una serie de tutelas y, obviamente, en mi opinión toca darles la oportunidad porque ya es un hecho la doble conformidad y la segunda instancia".

Advirtió que lo que sigue es que "todo el que en este país haya sido juzgado en primera instancia o no tenga una sentencia conforme -independientemente de la fecha- va a tener derecho a tener una segunda instancia. Ya superemos eso de que estaba bien o mal; ya eso es un hecho y ya la va a tener que revisar".

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia señaló también que, si bien hay un número importante de aforados que habían sido condenados y están pidiendo revisión, hay otros que no quieran que se les reviva el pasado, "porque saben que sus condenas no son injustas, porque hay pruebas y está bien motivada la condena".

Explicó además que será la Sala de Casación Penal donde todos los magistrados deben hacer la segunda instancia y "seguramente va a haber una distribución, ya que los magistrados de ahora no se tienen que declarar impedidos, porque no fueron los que hicieron la condena de única instancia en antaño y lo que puede pasar es que si están de acuerdo la confirman y si no la revocan".

Sin embargo, el exmagistrado aseguró que "si alguien fue condenado en primera instancia, de acuerdo al Artículo 90 de la Constitución, debe responder porque es una falla en el servicio de administración de justicia y alguien que tuvo el daño a su nombre (...) Como se trata de una situación sui generis, la misma Corte está poniendo los términos seguramente aplicará por analogía a los mismos que se tienen para tomar decisiones normales".

Arrubla sostuvo que otro de los impactos en la Corte será la congestión de procesos. "Es una de las salas más congestionadas, ya que hay todo lo que son los recursos de casación de la justicia ordinaria, en ciertos casos y en ciertos delitos, pero fuera de eso la Corte en su Sala Penal pide todo lo que es el concepto sobre procesos de revisión; ahora tiene 84 casos más para revisar la sentencia y fuera de eso tiene juzgamientos especiales", apuntó.