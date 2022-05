Dragoneante del Inpec asegura que a alias 'Matamba' lo desaparecieron

En una carta escrita a mano y en hojas de cuaderno, el dragoneante de la cárcel La Picota de Bogotá, Milton Libardo Jiménez, capturado por la supuesta fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán alias 'Matamba', aseguró que el hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', fue desaparecido y que no se escapó.

También aseguró que al Estado y al Gobierno no les interesa que se conozca qué ocurrió con el narcotraficante que apareció registrado en las cámaras de seguridad de la cárcel La Picota, cuando salió vestido de guardián en la madrugada del viernes 18 de marzo de este año.

"Me dirijo a ustedes para hacerles o darles a conocer que hoy en día, después de casi dos meses de encontrarme detenido por la desaparición, ojo, desaparición del interno alias ‘Matamba’, Juan Lárrison Castro de La Picota, me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía (…) se ha incumplido una orden emitida por un juez de la república, el cual ordenó que me llevaran a un establecimiento del Inpec”, señaló en la carta.

El dragoneante Jiménez también mencionó que, "la pregunta es: por qué no quieren que yo dé a conocer la verdad que oculta el Estado o Gobierno referente a la desaparición de alias ‘Matamba’ (…) dicho interno estaba a punto de declarar la verdad y salpicar funcionarios del Estado”.

En otro de los apartes de la carta aseguró que se siente secuestrado en el búnker de la Fiscalía General, donde permanece luego que un juez de Control de Garantías, le hubiese impuesto una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, tras considerar que existen indicios que participó en la fuga de alias 'Matamba'.

"En la actualidad se me están violando derechos fundamentales como el de la familia en todos sus aspectos, no tengo contacto con mis seis hijos, ni intimo con mi esposa, con mis abogados (...)", afirmó.

El dragoneante Jiménez también aseguró que es inocente y que considera que lo utilizaron como un supuesto "chivo expiatorio".