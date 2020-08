Juan Guillermo Monsalve Benítez es un profesor de Biología de una institución educativa en Itagüí, tiene una especialización y una maestría en Gestión de la Tecnología Educativa.

Sin embargo, ser el homónimo del exparamilitar, testigo clave en la investigación contra Álvaro Uribe, le está causando perjuicios a su buen nombre, a su trayectoria y a su familia.

Más información: Indignación por fiesta de famosos en Medellín, en plena pandemia

El detonante ocurrió cuando un medio de comunicación puso la fotografía que el profesor tiene en la hoja de vida de la página de los servidores públicos como si se tratara de Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar. De inmediato, el docente fue reconocido por sus compañeros, familiares y estudiantes.

"Yo no soy ese Juan Guillermo Monsalve, lo que tenemos en común es el nombre y que somos de Antioquia, pero nada qué ver. Yo soy un profesional de la educación, desde el 2007 como docente y me he dedicado a trabajar y a estudiar", señaló.

Lea además: Vías de Antioquia permanecerán bajo vigilancia durante este puente festivo

Monsalve Benítez se contactó con el medio de comunicación, que eliminó el video, lo editó sin su fotografía y lo publicó de nuevo. Sin embargo, el profesor pide que se retracte por los daños causados.

"Yo no tengo nada qué ver con delincuencia ni paramilitarismo. Las fotos físicas de él y las mías son totalmente diferentes. Me parece una negligencia enorme y un caso grave, que no tengan la delicadeza de fijarse", puntualizó.

La confusión en la fotografía ocurrió el día en el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó medida de aseguramiento al expresidente, decisión que generó miles de comentarios en redes sociales, a favor y en contra de Álvaro Uribe.

Ahora, Juan Guillermo, el profesor, quiere que se aclare el error para que no siga siendo relacionado con grupos armados ilegales.