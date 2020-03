Por primera vez, los excombatientes de la guerrilla de las Farc relataron ante la Comisión de la Verdad los hechos que se han presentado después de la firma del acuerdo de paz.

En la diligencia, los excombatientes indicaron que pese a que se comprometieron con la paz y cumplir lo acordado, los están asesinando de manera selectiva, ante la indiferencia de los colombianos.

En contexto: Condenan a 20 años de prisión a cabo del Ejército por crimen de Dimar Torres

Antes empuñaban las armas pero renunciaron a ellas por el sueño de la paz, ahora son víctimas de lo que consideran el exterminio.

“Escuchamos todas las voces”, esas palabras adornaban el escenario en el que Luz Marina Giraldo, esposa del exguerrillero Alexander Parra -asesinado el 24 de octubre de 2019, dentro del espacio territorial de capacitación y reincorporación del Meta- comenzaba su relato de dolor y angustia.

“Hoy hablo no solo por mi esposo que fue asesinado, sino también por todos los hombres y mujeres que creyeron en la paz y los han matado. Nosotros, los que vivimos la guerra, sabemos que ese no es el camino”, dijo.

Con fuerte voz relató cómo el temor y la zozobra se instalaron en su casa.

“Ese miedo que sentíamos cuando portábamos las armas mientras estábamos uniformados en la selva a la espera de que en cualquier momento ocurriera un enfrentamiento y muriéramos, es el mismo miedo que sentimos hoy, cada vez que salimos de nuestra casa”, reseñó.

Lea también: Exguerrillero Alexander Parra recibió seis disparos: Medicina Legal

Giraldo aseguró que dentro del espacio territorial de capacitación y reincorporación no hubo protección para los exintegrantes de las Farc.

“Creíamos que allá íbamos a estar protegidos pero no fue así, en el comedor de mi casa, jugando ajedrez, indefenso fue asesinado mi esposo. ¿A quién le reclamo si no al incumplimiento del acuerdo de paz? (…) el pueblo colombiano debe apropiarse de esto y debe exigir su cumplimiento, solo así podemos ver realizado el acuerdo. No lo hagan por mí, háganlo por sus hijos, por su familia”, dijo con voz enérgica.

A Luz Marina Giraldo le duele la indiferencia de los “buenos”

“Nos mata la indiferencia esa misma que le genera al pueblo colombiano que si es un excombatiente, se lo merece porque me lo dijeron: -qué esperaba si su esposo era un terrorista; eso duele y no se vale (...)”, afirmó.

El crimen de Dimar Torres

El auditorio se silenció cuando se escuchó la voz de José Manuel Torres, un hombre de 74 años que tuvo que sepultar a su hijo, el exguerrillero Dimar Torres.

El 22 de abril se cumple un año del crimen por el que están siendo procesados los soldados Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte William Alarcón Castrillón y el coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita.

Le puede interesar: 'Ñene' Hernández recibió obsequio del Ejército Nacional

A raíz del asesinato fue condenado a 20 años de prisión el cabo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez.