Edward Rodríguez rindió indagatoria por caso relacionado con Álvaro Uribe

El exrepresentante a la Cámara Edward Rodríguez, cumplió su cita con la Corte Suprema de Justicia, para rendir indagatoria en el marco del caso que avanza en su contra por presunto prevaricato por omisión.

El excongresista es investigado por supuestamente no haberse declarado impedido de participar en el proceso contra del magistrado de esa corte José Luis Barceló, que avanzaba con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos.

Rodríguez aseguró que frente a esos señalamientos tiene pruebas de que en su momento, mientras la Comisión de Acusación negó una recusación y dejó en firme la participación del entonces representante en el proceso.

“La comisión, que es la prueba reina que hoy traemos de acusación, reiteró y ratificó a través de lo que se denomina una recusación que yo no tenía que en ningún momento declarar mi pedido. Así que he actuado con total transparencia y espero, vuelvo e insisto, que esto no sea una represalia”, afirmó el excongresista.

Le puede interesar: Uribe pone en duda participación de Fabio Valencia Cossio en mesa de diálogos con disidencia de las Farc

Edward Rodríguez dijo que espera que el proceso que avanza en la Corte Suprema no sea una persecución, tras indicar que ni siquiera el magistrado Barceló apeló la negativa de dicha recusación.

“Nunca apeló, de tal manera que pues ya el proceso siguió porque yo renuncié a la Comisión de Acusación. Pero esto es muy grave para la democracia. Esto es un ambiente tosco contra el Congreso de la República donde hoy no estoy y al cual defenderé porque en todo caso la inviolabilidad parlamentaria es un derecho fundamental sobre el cual se basa todo pilar democrático”, concluyó el exrepresentante.

Más información: Ejército dice que no se ha ocultado información sobre plan del ELN contra Francisco Barbosa

Fuerte crítica a los escándalos del Gobierno Petro

A la entrada de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria, el expresentante a la Cámara Edward Rodríguez cuestionó los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro frente a una noticia sobre supuesto ingresos de dineros de narcos de Casanare a su campaña.

El excongresista aseguró que la justicia debe actuar, pero además respondió a los señalamientos del mandatario en los que insinuó que el Centro Democrático se habría infiltrado en la campaña presidencial.

“Pues Nicolás Petro no es del Centro Democrático, las personas que salieron ayer hablando sobre la campaña del presidente Petro, no son del Centro Democrático y creo que Benedetti no es del Centro Democrático. Así que yo sí creo que entre la propia izquierda se están matando y qué bueno para la democracia que se sepa absolutamente todo. Si hay corrupción, el que la hace la paga, no va a ser como en este Gobierno que al que la hace le pagan”, dijo Rodríguez.

El político mencionó que el periodista que realizó el proceso de investigación debe contar con las garantías necesarias para seguir develando las pruebas que tenga y que enloden la campaña del presidente.