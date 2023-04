El 41% de los hurtos a viviendas se produce por descuido de los dueños, asegura la Policía

Las autoridades del país alertaron que el 41% de los casos de hurto a viviendas que se registran en el país, se dan bajo la modalidad de robo “factor oportunidad”, es decir, por descuido y exceso de confianza de los propios dueños de los inmuebles.

De acuerdo con cifras del Dane, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y la Policía Nacional, el hurto a viviendas a nivel nacional aumentó en los últimos meses, dejando un promedio de un caso cada 20 minutos.

Ante esta situación, la Policía Nacional entregó una seri de recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes, a propósito de este puente festivo y la salida de miles de familias que dejan sus viviendas abandonadas.

En ese sentido, la institución recomendó no publicar fotos de viajes para evitar que personas extrañas sepan que los ciudadanos se encuentran por fuera de la vivienda, además de no entregar las llaves a personas que no sean de confianza.

Por su parte, el gremio de la vigilancia y Seguridad Privada (ECOS), señaló que es primordial que las personas tomen medidas de seguridad, tanto en el viaje, como en las casas o conjuntos que quedarán deshabitados.

“No informar a través de las redes sociales sobre el viaje, no dejar en malas manos o en riesgo las llaves de los apartamentos y de las casas, dejar informando un cuido especial en las porterías, en los guardas de las distintas empresas", dijo el vocero Guillermo García.

El gremio precisó que también es necesario revisar y monitorear los sensores y alarmas del hogar, además de verificar que las puertas estén en correcto funcionamiento y hasta con doble seguro si es posible.

El experto indicó que "si las personas tienen cámaras, es importante mantener un constante monitoreo de las mismas para verificar al instante cualquier movimiento extraño dentro de la vivienda".

También precisó el gremio que no se debe guardar una copia de seguridad de las llaves en lugares visibles, "porque se puede generar una oportunidad para los criminales".

Finalmente, el gremio señaló que hay que tener cuidado al momento de compartir públicamente la ubicación en redes sociales, ya que esto puede avisar a los delincuentes la ocasión precisa para ingresar a los hogares.