El día que las Farc desplazó a los trabajadores de un hospital en el Meta

La Comisión de la Verdad realizó el quinto acto de reconocimiento a la dignidad de las víctimas denominado ‘La Verdad desde la Salud’, en el que participaron trabajadores de este sector, que padecieron la violencia mientras trataban de atender a los pacientes.

El órgano que hace parte del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición recopiló más de 350 testimonios de médicos y enfermeras que con ocasión del conflicto armado interno, también fueron víctimas de todo tipo de agresiones, físicas, psicológicas, económicas y sexuales.

El escenario fue Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria ubicado en el centro de Bogotá, sin embargo, algunas de las víctimas utilizaron la virtualidad para desahogar el dolor represado por tantos años.

Una de las primeras víctimas que narró cómo la violencia permeó a los trabajadores del sector de la salud, fue Astrid Walteros, presidenta de Anthoc en el departamento del Meta.

Vestida de negro y con fuerte voz, revivió uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en el país. El desplazamiento de todos los trabajadores del hospital del municipio de Puerto Lleras.

Eran 46 personas que aterrorizadas por el riesgo de morir, presentaron las renuncias a sus cargos, tratando de evitar las represalias que miembros de la extintas Farc, ya habían anunciado.

“El 26 de junio del año 2002 en el municipio de Puerto Lleras en el departamento del Meta, las Farc frente 43 hicieron algo atroz, desplazaron a la totalidad de los trabajadores del hospital. 46 trabajadores, cerraron la posibilidad de que una población tuviese acceso a la salud además, vulneraron el derecho al trabajo y a la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta que este último es un derecho fundamental en nuestro país”.

Continuó describiendo que ocurrió hace 18 años.

“Tuvieron que salir con lo que tenían puesto hacia Villavicencio. Inmediatamente hicimos un cerco de protección de nuestros compañeros. Ellos fueron desplazados por más de 72 horas. Cuando se logró, por parte la Cruz Roja Internacional, de la misma comisión de paz que existe en el departamento y del mismo secretario de salud que no aceptó las renuncias de estos trabajadores", dijo.

Walteros aseguró que se denunció internacionalmente y dijo que son los únicos trabajadores de la salud que lograron ser reconocidos como víctimas “de este conflicto que no, nos ha llevado a nada”.

“Esto que ocurrió es insólito, nunca habíamos vivido que una población se quedara sin prestación de servicios de salud, por el simple hecho de tratar de salvar la vida; después de que cualquier acto entrar a un hospital, a nosotros no nos interesa quien es, lo único es salvar la vida de estas personas (…)”.

La líder sindical señaló que el retorno de los trabajadores víctimas de desplazamiento fue traumático, porque no podían compartir con sus familias para evitar que sus verdugos, cumplieran las amenazas con las que los habían sacado del municipio de Puerto Lleras (Meta).

Al mismo tiempo, dijo que a raíz de las intimidaciones el sindicato de Anthoc, tuvieron que tomar medidas.

"Hoy, nuestra sede en Villavicencio no cuenta con un teléfono fijo, porque ahí mismo recibíamos amenazas, que no querían ver un guerrillero en nuestra sede (...). La vida hay que defenderla, sino aprendemos a defender la vida, no somos nada".

La presidenta de Anthoc, seccional Meta dijo que la violencia contra el sector de salud no solamente se relaciona con las armas sino con la falta de recursos y dijo que la ley 100, ha sido más perjudicial para los colombianos, que el conflicto.

"Cuando hablamos de no repetición queremos pedirle primero al Estado que no vulnere los derechos de los ciudadanos que no reciben salud, porque la ley 100 ha matado a más colombianos que el mismo conflicto armado (...). En época de pandemia lo vivimos porque llegamos a ser héroes indefensos porque no tenemos con prestar un servicio, porque los recursos están quedando en manos de unos pocos", señaló.