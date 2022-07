El extenso prontuario delictivo de 'Iván Mordisco', jefe guerrillero que nunca se desmovilizó

Este viernes, el Ministerio de Defensa confirmó que Néstor Gregorio Vera Hernández, alías 'Iván Mordisco', uno de los mayores jefes de las disidencias de las Farc, murió tras un bombardeo de la Fuerza Pública en Caquetá, el pasado fin de semana.

El operativo se realizó el 10 de julio, y luego de varios días de realizado el operativo en el que murieron 10 personas, Medicina Legal confirmó la identidad de 'Mordisco'.

Le puede interesar: Muerte de ‘Iván Mordisco’ se convierte en una estocada final a las Farc: MinDefensa

“Por las circunstancias de clima intentaron mover varios cuerpos. Aún nos quedan dos cuerpos por identificar, pero la misma información que tenemos es que se hayan llevado el cuerpo o que quedó desintegrado y fue llevado por ellos, son las dos hipótesis que tenemos”, explicó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía.

Cabe recordar, que "Iván Mordisco", luego de la muerte de 'Gentil Duarte' en Venezuela, asumió el mando de las disidencias.

El prontuario de Iván Mordisco

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, califica a 'Iván Mordisco' como "el primer obstáculo que le apareció al proceso de paz".

"Fue una clara amenaza contra el Estado colombiano. Empezó a reclutar y revivir el narcotráfico, extorsión, minería ilegal y el reclutamiento de menores”, detalló el comandante al anunciar el golpe a las Disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, este sujeto ingresó a las filas de las Farc hace 20 años, guerrilla en la que empezó como guerrillero raso, pero escaló a francotirador y explosivista del Frente Primero “Armando Ríos”.

Era tal su habilidad para delinquir, que en menos de 10 años, en 2012, 'Mordisco' se convirtió oficialmente en el comandante de ese frente en el que empezó como raso. Desde ese momento recibió órdenes del denominado Secretariado de las Farc, hasta que se concretó el proceso de paz con el Gobierno colombiano.

En la época que se firmó el Acuerdo de Paz, se conoció extraoficialmente que “Mordisco” no apoyaría la dejación de armas. Por esa razón a mediados de 2016 hizo llegar una carta al Secretariado en Cuba y dejó claro que no estaba de acuerdo con el proceso e informó que no se desmovilizaría.

En la misiva, alias Iván Mordisco aseguró que el Frente Primero, bajo su mando, no iba a dejar las armas. De esta forma, 'Iván Mordisco' se convirtió en el primer jefe guerrillero en dejar el proceso de paz.

Le puede interesar: Uribismo pide al presidente electo Gustavo Petro no presionar decisiones del CNE

Entre las principales acciones terroristas por las que buscaban a este cabecilla está el secuestro de un funcionario de la ONU en Calamar, Guaviare, el 10 de abril de 2017, y el asesinato de María Magdalena Cruz, líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Mapiripán, Meta, el 1 de abril de 2018.

Dentro de su prontuario aparecen acusaciones por concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio en persona protegida, ecocidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal y narcotráfico.