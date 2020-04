En medio del debate que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la cadena perpetua para violadores de niñas y niños, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa se defendió y sentó su posición frente a algunas críticas que ha recibido en los últimos días, especialmente por la indagación que se le abrió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Aunque no mencionó directamente el caso contra la mandataria capitalina, quien está siendo señalada de violar la cuarentena obligatoria, Francisco Barbosa afirmó que como Fiscal tiene la obligación de investigar todas las denuncias que llegan al ente investigador porque se estaría incurriendo en un delito.

En contexto: Presidente del Concejo pidió a Claudia López explicar otra presunta violación de cuarentena

"Muchas personas en este país critican que el fiscal inicia investigaciones porque sí. Y es que el fiscal no inicia investigaciones porque sí (...) inicia investigaciones porque si no incurre en delito de prevaricato por omisión, porque eso me lo dice la Constitución en el artículo 250. Y porque me lo dice el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal y también el artículo 66 de la Constitución Política", afirmó el Fiscal General de la Nación.