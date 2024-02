La juez de garantías que preside la audiencia contra el exfuncionario del CTI, Francisco Martínez Ardila, suspendió este sábado la diligencia judicial y aceptó la solicitud del representante de la Procuraduría y de la defensa, para que tengan el tiempo suficiente y revisen las pruebas de la Fiscalía que han sido presentadas durante tres días.

Inicialmente, el vocero de la Procuraduría General afirmó que no era suficiente el tiempo para revisar todas las pruebas que ha presentado la delegada de la Fiscalía contra 'Pacho Malo'.

En el mismo sentido, se pronunció la defensa, quien argumentó que eran tres días de exposición de la Fiscalía y en un día era imposible poder tener una argumentación por parte de la defensa jurídica de Francisco Martínez.

Inicialmente, la juez había propuesto que se retomara la audiencia este domingo en horas de la mañana, y las partes intervinientes en la diligencia judicial, le solicitaron formalmente, el cambio para el próximo lunes 26 de febrero.

Son muchas las pruebas que tiene la delegada de la Fiscalía en la investigación que le venían haciendo a Francisco Martínez Ardila, desde hace más de seis años.

La representante de la Fiscalía asegura que 'Pacho Malo' aparece vinculado a delito de narcotráfico desde el 2021, y ya no de contrabando, y que esta red operaría en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, cuando son periodistas los que sacan a la luz pública el hecho de la vinculación del funcionario con este delito.

Dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía está un archivo de grabaciones telefónicas en las que se escucha al funcionario imputado en diálogos con personas que están por fuera de la ley, y donde ofrece su papel preponderante dentro de la Fiscalía para ayudar a solucionar problemas ante la justicia.

También, la fiscal expresó que José Oliverio Rivas Caicedo, desde 2017, estaba relacionado con Francisco Martínez Ardila y cuyo número de celular lo tiene la Fiscalía. Uno de los diálogos interceptados con José Oliverio Rivas Caicedo con 'Pacho Malo', conocido por RCN Radio es el siguiente:

Pacho Malo: “Aló, papi, usted que hombre, cual es la diferencia.

José Oliverio: Le contesta, usted cómo va a decir eso,

Pacho Malo:, No papi me tiene triste, aburrido, yo lo considero un amigo, un hermano.

José Oliverio: No hermano, yo ni siquiera conozco al man que el que hablaste ayer

Pacho malo: Si es que el hombre incluso me dijo que me daban la mitad y que la otra mitad me la daba usted.

José Oliverio: Si claro ahí perdí el año. Por eso me quedé sano.

Pacho malo: Bueno, quedamos pendientes.

También la Fiscalía relató, que Francisco Martínez se desempeñaba como técnico grado 1 y fue ascendido a Técnico 2, y con el salario que le da la Fiscalía no le alcanza para hacer viajes a Centroamérica y Europa.



Así como este tipo de llamadas, le tiene la investigación grabaciones interceptadas desde hace más de cinco años.

Para la Fiscalía en su disertación ante la juez de garantías pidió que la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria, con base en su pasado donde uso el trabajo con las Fiscalía, para cometer delitos, y donde realmente es un peligro para la sociedad.

De esta manera, el lunes 26 de febrero se reanudará la audiencia de medida de aseguramiento en centro carcelario como lo pide la Fiscalía General de la Nación.