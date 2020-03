¿El matrimonio para “procrear”? Corte resuelve demanda sobre la expresión

La Corte Constitucional tiene en sus manos el estudio de una demanda que busca eliminar la palabra ‘procrear’ de la norma sobre matrimonio en el Código Civil, tras considerar que viola el derecho a la libertad que tienen las parejas de tener o no hijos dentro de ese ‘contrato’.

La demanda ya ha generado revuelo en el país, luego que varias organizaciones cristianas, católicas y no religiosas se pronunciaron ante ese tribunal con posiciones diferentes, pero llegando a la misma conclusión de que las parejas tienen libertad de decisión si quieren tener hijos.

La Conferencia Episcopal de Colombia dijo que el asunto ya ha sido estudiado por ese tribunal, bajo el entendido de que procrear permitiría la prolongación de la familia. Sin embargo, señaló que las parejas tienen libertad de decidir tener hijos o no.

Le puede interesar: Los detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano

“La decisión libre y voluntaria por parte de los contrayentes de celebrar el matrimonio es un elemento de la esencia del mismo (…) resulta evidente que el compromiso que asumen los cónyuges (dirigido al normal desarrollo de la vida matrimonial) en nada coarta su libre accionar”, dice uno de los apartes de la comunicación de la Conferencia Episcopal.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, señaló que no es cierto que la no procreación constituya un incumplimiento al ‘contrato’ matrimonial que firman dos personas.

Esa entidad le pidió a la Corte que mantenga la palabra en la norma, al considerar que “el fin de la procreación en el matrimonio constituye la esencia que reviste de trascendencia pública al vínculo y que exige su protección por parte de la sociedad y del Estado”.

Entre tanto, la Fundación Marido y Mujer señaló que la demanda “es ineficaz”, ya que ese tribunal se ha pronunciado en otras decisiones sobre el tema, dejando la procreación como uno de los fines del matrimonio.

Lea más: Piden a Corte Constitucional eliminar condiciones y trabas para el divorcio

“La finalidad de la procreación del matrimonio no vulnera el derecho de los esposos a decidir libremente si quieren o no tener hijos y el número de los mismos”, señaló esa fundación.

Finalmente, la Procuraduría le pidió a ese tribunal no pronunciarse de fondo, toda vez que la demanda no cumplía con los requisitos de ley establecidos para su estudio y señaló que la propia Constitución ha considerado a la familia como “una comunidad de personas” cuya unión de funda “en el amor, el respeto y la solidaridad” pero que no dice nada de los hijos.