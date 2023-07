El peligroso criminal que le pide a Petro ser gestor de paz

Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias ‘Castor’, hizo una fuerte de petición al gobierno de Gustavo Petro.

El hombre, que es señalado de ser el jefe de la banda criminal más peligrosa y que azota a la ciudad de Barranquilla, ha solicitado ser gestor de paz en los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con las bandas criminales.

En medio de una audiencia que se realizó en su contra, alias ‘Castor’, mencionó que tiene buena intención para ayudar a conseguir la paz en Colombia.

“A raíz de lo de la nueva Presidencia, de la idea de la paz total para todos. Siempre hemos dejado claro y de un principio le dije a mi abogado que no nos pusiéramos”, mencionó Díaz Collazos.

No obstante, la intención de acogerse a estos procesos no fue evidente en medio de la audiencia, pues al preguntarle si aceptaba los cargos, este dijo que no.

“¿Usted acepta o no acepta los cargos que la Fiscalía formuló en su contra? - No, no aceptamos los cargos”, se escucha en la audiencia.

De inmediato hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, para que fuese designado a gestor de paz.

“Andrés Arias a tratar de construir paz para nuestro país, que la finalidad de lo que pretende nuestro señor presidente en estos momentos”, rescató.

Al respecto, el Gobierno no se ha pronunciado sobre la solicitud.

¿Quién es alias 'Castor', quién quiere ser gestor de paz?

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, es el máximo cabecilla de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.

En abril de este año fue enviado a la cárcel tras ser deportado de Venezuela a principios de ese mes.

Cabe recordar que este delincuente es el responsable de crear este grupo delincuencial en 212 y desde entonces realizo y determinó homicidios, además de liderar la venta de narcotráfico al menudeo y cobrar extorsiones.