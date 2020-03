El prontuario de Garavito, 'La Bestia' que partió la historia de Colombia en dos con su sevicia

Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba de un sorbo a media botella de aguardiente o brandy, luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas –tras haberlas analizado- y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños.

Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, les iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre para que se desangrara o, incluso, los degollaba.

De todos los casos que se le atribuyen, solo unos pocos niños lograron escapar con vida. William Trujillo fue uno de ellos.

Semanas atrás, Trujillo rompió su silencio y decidió contar detalles de cuando fue víctima de ‘La Bestia’,

A los 9 años, en Caicedonia, Valle del Cauca, el pequeño William vio a unos niños jugando con cartones para resbalarse por una ladera y entonces quiso participar. Cuando se iba a lanzar, Garavito lo cogió del cuello y luego lo sometió, abrazándolo por detrás.

Doce horas duró ese martirio para Trujillo que terminó encerrado dentro de una casa con el 'Monstruo', mientras accedía a todos sus caprichos, pues sabía que su vida dependía de eso. “Cuando él sentía a alguien merodeando la casa me apretaba y me decía que me quedara callado", relató.