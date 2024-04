El actual fiscal del caso del expresidente Álvaro Uribe, Gilberto Villarreal, obvió un testimonio que sería determinante para el expediente sin que aún haya explicaciones sobre la decisión. El pasado 14 de diciembre de 2023, en el consulado de Nueva York, el anterior fiscal delegado ante la Corte Suprema, Andrés Palencia, le tomó una declaración de alrededor de 30 minutos a Óscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve.

El hermano del testigo clave del caso Uribe dijo desconocer las supuestas alianzas con paramilitares de la familia Uribe Vélez que Juan Guillermo Monsalve aseguró haber presenciado, en una entrevista con el senador Iván Cepeda en 2012. Agregó que Cepeda le ofreció beneficios a Monsalve y su familia por las declaraciones del supuesto exparamilitar, cuya pertenencia a las filas de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) no se ha probado hasta ahora.

Lea: Álvaro Uribe entregó a la CIDH la documentación de su proceso por manipulación de testigos

La declaración es relevante porque no se conocía hasta ahora. Juan Guillermo Monsalve es el testigo clave por una carta que entregó a la Corte Suprema su expareja, Deyanira Gómez, con un pie de página en el que decía que esa carta había sido escrita bajo presión y en contra de su voluntad. La carta era una retractación de sus declaraciones a Iván Cepeda en un video que el congresista grabó entrevistándolo en 2012.

Para la fecha de la entrega de la carta, Monsalve ya era testigo de la Corte Suprema y había grabado conversaciones que ambos tuvieron en la cárcel La Picota, en donde Diego Cadena le ofreció un recurso de revisión de su condena a 40 años por concierto para delinquir, secuestro y extorsión.

“Él me llamó a mi y me dijo lo que iba a hacer. Yo no estuve de acuerdo con eso porque era algo muy aparte a por lo que él estaba en la cárcel, que no tenía nada que ver con eso. Alguien lo metió a él en eso e Iván Cepeda lo contactó (…) Él ya estaba detenido cuando me llamó que para decirme que le iban a colaborar para tener buenos beneficios (…) para él mentar a Álvaro Uribe, a Santiago Uribe, algo que le había propuesto Iván Cepeda. Yo le dije que no estaba de acuerdo que no se metiera en ese cuento tan pendejo. A él no le gustó eso”, dice en la declaración Óscar Monsalve.

Lea: El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve declaró en el juicio en contra del abogado Diego Cadena

El hermano de Juan Guillermo Monsalve continuó por 30 minutos señalando que él fue con su padre a contar la verdad, que su versión es que nunca fueron testigos de ninguna alianza de la familia Uribe con paramilitares en las haciendas en las que ellos vivieron junto a Juan Guillermo Monsalve; que Iván Cepeda les ofreció beneficios a Monsalve y su familia, y que nunca estuvieron de acuerdo sus planes sobre la declaración que fueron transmitidos previamente a la familia.

A pesar de que esta declaración fue tomada oficialmente por el fiscal anterior Andrés Palencia, con presencia del procurador delegado con carácter de agente especial, Vladimir Cuadros Crespo, en una sede diplomática del gobierno colombiano durante la administración del presidente Gustavo Petro, esa prueba decretada por la propia Fiscalía no aparece en el listado que fue expuesto por el nuevo fiscal Gilberto Villarreal en el llamado a juicio al exmandatario.

Lea: Uribe a juicio: El 17 de mayo el expresidente será acusado ante los jueces

La FM le envió una pregunta a la Fiscalía sobre esta decisión pero aún no han contestado.

Aquí puede escuchar la declaración de Óscar Monsalve: