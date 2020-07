Empresaria santandereana solicitó dar su versión para aclarar charla con el 'Ñeñe' Hernández

Luego de conocerse un audio de una conversación entre la empresaria Sandra Isabel Aguilar y el ganadero José Guillermo 'Ñeñe' Hernández, en la que aparentemente se estaban buscando votos para la presidencia de Iván Duque en Santander, el abogado de la empresaria y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes, Juan Camilo Sanclemente, anunció que solicitará este viernes 10 de julio a la Fiscalía escuchar una versión libre de la mujer sobre los hechos, indcando que no ha cometido ningún delito.

“La solicitud consiste en que la Fiscalía escuche a nuestra cliente donde ella va a dar su versión sobre esta conversación con el ñeñe la cual fue mal interpretada con el fin de afectar su buen nombre y reputación”, puntualizó el abogado.

Explicó que según lo señalado por la empresaria, esa fue la única conversación que tuvo con el 'Ñeñe' Hernández y la realizó porque tenía allegados interesados en ejercer el voto a favor del Presidente.

“Sandra está consternada con toda esta situación, porque en primer lugar no sabe y no entiende cuál es el fin de tergiversar una conversación en donde en ningún momento ella está tocando temas de dinero sino que solamente hay simpatizantes que quieren apoyar en ese momento al candidato presidencial Iván Duque y pues se ha visto involucrada en medio de un escándalo que ella no tiene nada que ver con lo que han tergiversado de la conversación”, dijo Sanclemente.

Debido a esta situación la empresaria santadereana presenta un cuadro depresivo y asegura la defensa de la mujer que se ha visto afectada personal y laboralmente por dichos cuestionamientos.

“En primer lugar presenta un cuadro depresivo por toda la situación que está sucediendo, nunca se había enfrentado a un proceso penal; incluso no existe un proceso penal en contra de ella, entonces todo esto ha hecho que ella entre en depresión y es muy difícil que una persona que ha sido víctima de noticias falsas, los cuales hayan afectado su buen nombre y reputación vuelva a recuperar ese buen nombre”, aseguró el abogado.