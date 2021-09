En la clínica de Psiquiatría Fundación del Niño en Santa Marta se reanuda esta tarde la audiencia contra el empresario Enrique Vives, el hombre señalado de arrollar y matar seis jóvenes en Santa Marta por conducir en estado de embriaguez.

Sin embargo, en las últimas horas se desató una polémica luego que el detenido fuera trasladado sin permiso a ese centro asistencial, a pesar de que el juez del caso había ordenado su permanencia en una clínica estética donde había sido llevado inicialmente.

RCN Radio conoció que Vives Caballero salió del centro asistencial sin los protocolos establecidos por la justicia en un vehículo particular, acompañado de su familia y el custodio del turno.

“Yo soy médico, somos clínica y no un centro reclusorio. El paciente intentó salir, se trató de detenerlo, se generó un conflicto en el primer piso y esta persona indicó que si no lo dejaban salir era como si estuviera secuestrado... no hubo manera porque no somos una entidad carcelaria, el paciente está custodiado y nadie nos notificó que estaba detenido” expresó en gerente de la clínica Perfect Body en medio de la audiencia.

Entre tanto, los familiares de las víctimas se dieron cita en la clínica psiquiátrica donde fue llevado el sindicado para protestar y pedir justicia. Aseguran que se han dado maniobras para dilatar el proceso jurídico y para burlar la justicia.

“En medio de mi dolor que siento de padre veo que hay muchas anomalías. No sé nada de derecho, pero si una juez da una orden de no trasladar a un sitio, por qué hay personas que se prestan para esto, hay manos negras en este caso que están manipulando todo el proceso para que él no sea condenado” indicó el padre de una de los jóvenes muertos.

Entre tanto, Rodrigo Martínez, abogado de los familiares de dos de los jóvenes que murieron en estos hechos, denunció algunas de las irregularidades que se estarían dando en el proceso.

En diálogo con RCN Radio, el abogado señaló que "creemos que sea muy productiva la audiencia y esperamos que la juez pida la historia clínica del señor Vives Caballero, para ver cuál es la condición de este señor", dijo.

Agregó que "lo que queremos es que se garanticen los derechos de las víctimas... la captura ya fue legalizada y avalada por la juez y esperamos que estos se resuelva y se defina la solicitud de medida de aseguramiento... la Policía hizo una recolección de todas las evidencias, encontró al conductor y hay unas pruebas de alcoholemia para obtener la condena en este proceso".