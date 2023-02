La propuesta de la creación de una sala transitoria anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, ha generado varias reacciones en diferentes instancias políticas del país.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó la iniciativa, al igual que la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia, que indicó en un comunicado que “se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que ponga en peligro las reglas de la democracia, que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”.

En diálogo con RCN Radio, Alejandro Alvarado, director de Litigio Estratégico del Instituto Anticorrupción, que propone el proyecto, explicó que la intención es que haya una verdadera instancia que se encargue exclusivamente de investigar y juzgar a quienes cometan delitos de este tipo.

“Nosotros hicimos un trabajo en el área de litigio, proponiéndole al país la mejor solución posible para enfrentar su corrupción, adelantar un juicio nacional y no queremos enfrentar a la Corte, sino reforzar el trabajo. Si el ministro y el presidente no quieren tomar este proyecto como un proyecto que quieren liderar, no va a pasar nada, el país seguirá estando en el mismo escenario de impunidad y con los mismos niveles de corrupción”, indicó.

Agregó que los intentos de deslegitimar la iniciativa no son más que una demostración de que la inercia frente a la corrupción ya es cultural en Colombia, es defendida “con fuerza y no quiere ser combatida”.

“Más que una sala queremos un juicio nacional que permita al país ver que la justicia funciona. Durante 3 años los magistrados van a poder investigar a todas las personas por corrupción y delitos conexos en todo el país. Esto aporta que la gente que todos los días ve y sufre la corrupción, que son los más pobres vean que si hay cambio en la cultura política y social de Colombia”, manifestó.