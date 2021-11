En firme “muerte política” del exsenador Eduardo Pulgar por ofrecer sobornos a un juez

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del excongresista del Partido de 'La U' por ofrecerle 200 millones de pesos al juez promiscuo del municipio de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que favoreciera a Juan José Acosta Ossío para que pudiera seguir manteniendo el control de la Universidad Privada Metropolitana, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.

Le puede interesar: Ministra de Educación declaró en la C. Suprema sobre proceso de soborno que condenó a Eduardo Pulgar

Pulgar aprovechando su poder e influencia habría ejercido presiones para "torcer". Con esto buscaba que la Universidad y la Fundación siguieran siendo parte de su fortín político y aprovechándolo para la obtención de votos de cara a los comicios del año 2018.

“(…) quiero apelar ahí a la buena relación que ustedes tienen pa´ ver si me pueden ayudar hermano esa universidad me pone unos votos a mí importantes y adicionalmente a ello aquí hay un negocio, así de sencillo, ustedes me dice y yo voy y digo cuánto esta jugada vale tanto y vamos pa´lante, así de sencillo […] Esos manes a mí me ayudan ahí con becas, me dan puestecitos yo te hablo la verdad y cuando inicia la campaña me tiran un billetico no les voy a negar na´yo que voy a negar eso y los manes son juiciosos (inaudible) si yo le digo a los manes ¡hey doc! esta vaina vale 200 barras, me dicen ¿a qué horas? y ¿dónde? Ya sí, pa´ hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad aquí hay un negocio» (sic)”, precisa uno de los apartes de la grabación hecha por el juez ante uno de los ofrecimientos del entonces senador.

En otras noticias judiciales: 'Otoniel': Escrito de acusación plantea una cadena perpetua en los Estados Unidos

Después que el juez se negara a aceptar este soborno el dirigente político continuó insistiéndole, manifestando la necesidad que tenía para que ese proceso fuera fallado a favor de las antiguas directivas de la Universidad y la Fundación. Incluso, para que meditara las ofertas, le propuso aplazar la audiencia en la cual se iba a emitir la decisión.

Pulgar aceptó su responsabilidad en delito de cohecho ante la Corte Suprema de Justicia y fue condenado a cuatro años y 10 meses de prisión. En la actualidad se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar.