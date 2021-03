Envían a la cárcel a implicado en el asesinato del patrullero Edwin Caro

Se declaró inocente

Por su parte, durante la imputación de cargos, Hernández Sanchez no aceptó su responsabilidad en los hechos materia de investigación y se declaró o inocente. “De verdad, de verdad, yo no mate a ningún policía lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32”.

Igualmente declaró: “Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, pero el sólo me iba a llevar a mi casa, él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado”. El ciudadano venezolano capturado indicó que “el cruce de disparos fue entre mi amigo y los policías, yo lo que hice fue correr”.