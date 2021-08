El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra Epa Colombia por más de cinco años por los hechos ocurridos a finales de 2019, donde ella se grabó destruyendo una estación de Transmilenio.

En la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se señala que la condena será por un periodo de 63 meses, los cuales deberá pagar en prisión, pues además le negó el recurso de detención domiciliaria.

Además durante este periodo, de más de cinco años de condena, se le prohíbe ser youtuber y/o influencer.

El tribunal también tumbó la ponencia que le permitía la libertad condicional durante este tiempo debido a la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta los daños que causó esta joven a una de las estaciones de Transmilenio en el marco de las protestas en Bogotá, y además que incitó a las personas que la seguían en sus redes sociales a hacer lo mismo.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, despertó la indignación de los colombianos con su actuar contra el sistema de transporte masivo de los bogotanos, donde con un martillo rompió vidrios de la estación, la registradora y más a su paso, grabándose mientras cometía el delito.

Ante un juez de Bogotá, en 2020, la joven creadora de contenido en redes sociales reconoció su responsabilidad en los delitos de perturbación en servicio transporte público, instigación a delinquir con fines terrorismo y daño bien ajeno.

En su momento se suspendió su cuenta en redes sociales y tuvo una prohibición de publicar en ellas, no obstante también tuvo que pagar una millonaria cifra por los daños causados. Ella comentó en un video que la multa fue de 30 salarios mínimos, por lo cual pagó 43.500.990 pesos.

“Yo hace dos años salí a marchar y me tiré el Transmilenio y desde entonces a mí me cerraron las puertas la Secretaría de Salud, Invima y Policía, porque son entidades del Gobierno. Así que, amiga, si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio, amiga. No vayas a hacer lo que yo hice porque te vas a tirar tu vida”, aseveró en una publicación que hizo este año la joven empresaria en su cuenta de Instagram, a propósito del Paro Nacional que inició el 28 de abril.