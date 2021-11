Epa Colombia, denunciada por supuesto secuestro en una de sus peluquerías

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, vuelve a estar en el centro de una polémica judicial; luego de que en el pasado enfrentara un juicio por hechos de vandalismo en una de las jornadas del paro nacional, de noviembre del 2019.

En esta ocasión, la empresaria de keratinas tiene una denuncia en la Fiscalía por un caso de presunto secuestro. Quien interpuso la acción legal contra ‘Epa Colombia’ es Carlos Toro, exdirector comercial de su empresa.

Toro aseguró que el pasado 30 de julio, en la sede Bochica sur del Centro de Keratinas, ‘Epa Colombia’ le indicó que llamara a Jenny Saldarriaga, contadora de su empresa en esos momentos, a quién Daneidy Barrera ha acusado de robarle una gran suma de dinero.

Al comunicarse con ella, Jenny Saldarriaga le informó que estaba en Medellín y no podía atenderla. Así mismo Toro le indicó a la denunciada que tenía que salir en ese momento, debido a que justamente viajaba de Bogotá a Medellín para visitar a sus hijos.

Según el relato Toro, ‘Epa Colombia’ y sus escoltas no lo dejaron salir del recinto, argumentando que hasta que la contadora en cuestión no estuviera presente no podría irse.

De acuerdo con lo publicado en el informe de la Revista Semana, que reveló la denuncia, la empresaria le habría hablado en un tono desafiante a Toro.

“No se preocupe, solo lo estamos cuidando mientras llega Jenny, ¿o es que no va a venir? (...) de acá no puede salir, porque, si sale de acá, tengo las esquinas llenas de bandidos esperando una llamada mía”, habría dicho ‘Epa Colombia’.

Toro además asegura que las puertas del lugar estaban siendo custodiadas por los guardas de seguridad para que no tuviese oportunidad de escapar.

Luego de cuatro horas retenido en contra de su voluntad dentro del Centro de Keratinas, habría llegado Jenny Saldarriaga, con quien Barrera habría cruzado palabras e incluso le habría advertido que en un futuro no muy lejano haría quedar mal ante la opinión pública su empresa.

Luego de todo lo ocurrido se le permitió a Toro salir del lugar. Tiempo después, él interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

De momento, la influencer colombiana no se ha pronunciado al respecto.