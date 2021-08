Epa Colombia reacciona a condena de cinco años de prisión: "Todo va a estar bien"

En 2020, la empresaria reconoció ante un juez su responsabilidad en los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terrorismo y daño a bien ajeno. En un video que publicó la colombiana se detalló que en aquel momento pagó una multa de más de 43 millones de pesos.

Tras conocerse esta decisión, Epa Colombia reapareció por primera vez en redes sociales y utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar unas palabras sobre lo ocurrido. La empresaria de keratinas habló de la frase que suele repetirse al ver que es humana y comete errores.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme. Que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí”, escribió la colombiana en una historia de su cuenta oficial de Instagram, en una imagen de fondo negro.

“Pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”, agregó a su mensaje, junto a varios emojis de caritas llorando.

Por el momento habrá que esperar cuál será el proceso que seguirá en el caso de la joven empresaria.