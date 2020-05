"Es desconsiderado que los bandidos se queden con la plata de las ayudas": Contralor

Córdoba manifestó que para atender esta emergencia sanitaria se han destinado más de 3.1 billones de pesos, de los cuales unos 2.1 billones han sido usados para las compra de elementos de aseo y alimentación.

El funcionario destacó que con las alertas en tiempo real con las que ahora cuenta esa entidad, se ha podido evitar el despilfarro y la desviación de recursos por más de 70.000 millones de pesos en los créditos de Finagro para los agricultores del país.

Frente al caso de responsabilidad fiscal que se inició contra el alcalde de Medellín y otros funcionarios, el contralor general precisó que “ellos van a tener la oportunidad de argumentar por qué estos sobrecostos”, mientras aclaró que este proceso puede tardar cerca de 1 o 2 años para garantizar el debido proceso.

Carlos Felipe Córdoba aseguró que “vamos a golpear muy duro a estos bandidos que se quieran quedar con la plata de los colombianos. Es muy triste ver que en cualquier ayuda, la plata de los colombianos se nos vaya a desviar,. Lo vieron con sobrecostos en las latas de atún de 20 mil pesos en Arauca, lo vieron con los sobrecostos de los traslados de las ambulancias y muchos otros ejemplos más”.

Concluyó que “a uno le da pesar que hay gente que en este momento no pueda salir a trabajar y las ayudas que le deben llegar no le llegan, no podemos permitir que esto siga pasando”.