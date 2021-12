Es falso que las cuentas de Mauricio Leal estén llenas de dinero: abogada de la familia

Erika Sanguinetti, abogada de la familia del estilista Mauricio Leal y de su madre, aseguró que recibieron con sorpresa el anunció del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre un posible doble homicidio y agregó que se investiga si detrás de estos hechos estaría relacionado un lavado de activos.

En diálogo con RCN Radio, la abogada señaló que las cuentas bancarias de Mauricio Leal y sus familias no están llenas de recursos y que a la fecha no ha sido posible pagarle a los proveedores, trabajadores y contratistas de los negocios del desaparecido estilista.

"Nosotros no tenemos la menor idea de un investigación por lavado de activos (...) Han dicho que las cuentas están llenas de dinero y eso es lo que nos están mostrando, pero esa no es la verdad. Incluso ni siquiera se ha podido hacer el pago de los proveedores, de las personas que trabajaban, de los contratistas", afirmó Sanguinetti.

Sostuvo que la familia y la representación de las víctimas se han sentido excluidas de la investigación que adelanta la Fiscalía, porque pese a los diferentes requerimientos para conocer información sobre el proceso, se les han negado sus peticiones.

"Ha sido sorpresiva la noticia que el fiscal general dio a través de los medios de comunicación. Nosotros en representación de la víctimas hemos estado en colaboración y la disposición de todo lo que la Fiscalía ha requerido, pero hemos sido excluidos porque no nos han informado nada e incluso en una llamada que hice a la Fiscalía me indicaron que si yo seguía llamando, prácticamente, no dejaría trabajar a la Fiscalía", indicó Sanguinetti.

La abogada explicó que ella representa en este caso a Jhonier Leal y Carlos Andres Garcia, hijo de la señora Marleny Hernadez y hermano de Mauricio Leal.

Igualmente, manifestó que la Fiscalía no les ha descubierto una investigación penal que se adelante en contra de Jhonier Leal en relación con estos hechos, o a algún tipo de proceso judicial por lavado de activos que cursara en contra del desaparecido estilista.

"Que a la fecha la Fiscalía General de la Nación haya dicho que Jhonier Leal se encuentre vinculado al proceso en calidad de indiciado, no ha pasado en estos momentos, son meras especulaciones", indicó la abogada Sanguinetti.

También señaló que "nosotros estamos buscando la verdad, así que nosotros nos atenemos a todas las investigaciones que el Cuerpo de Investigación adscrito a la Fiscalía General de la Nación nos arroje".

La abogada Sanguinetti manifestó que la familia tampoco conoce ningún informe de grafología que indique si la carta que fue encontrada en la escena de los hechos, corresponde o no a la letra del asesinado Mauricio Leal.

"Además, hablaban de un cheque de cien millones de pesos, pero no tenemos ningún conocimiento de ello", indicó la jurista.