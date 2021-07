Es un precedente para que no pase lo mismo: Cartagenero que ganó tutela de vacuna de Pfizer

Por medio de una acción de tutela, un abogado cartagenero logró que le aplicaran la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Pfizer, a los 21 días de la primera dosis y no tres meses después, como lo había definido recientemente el Ministerio de Salud.

En diálogo con RCN Radio, el abogado Ernesto Camilo Brugés López, relató los motivos que tuvo para instaurar esta tutela ante el Ministerio de Salud.

“Cuando ya me priorizaron con la edad en Cartagena fui a ponerme la vacuna contra la covid-19, me dijeron que era la Pfizer y yo dije que estaba bien. Nos informan que a partir de ese 17 de junio, los que se pusieran la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, ya no la recibirían a los 21 días sino a los 90 días”, dijo.

Afirmó que aunque se molestó por el cambio de la fecha de la aplicación de la segunda dosis, decidió ponerse la vacuna contra la covid-19 e iniciar el proceso para instaurar la tutela.