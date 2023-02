El fiscal General, Francisco Barbosa, calificó como una puñalada trapera a la justicia, la propuesta de conformar una sala especial anticorrupción en la Corte Suprema.

“Le dije a la Corte Suprema de Justicia que aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana”, dijo Barbosa.

Así mismo, sostuvo que “la justicia merece respeto y la Corte Suprema merece respeto, nadie puede venir, porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”.

Explicó que en los últimos tres años, la Fiscalía ha logrado 2.800 sentencias condenatorias por corrupción y se han procesado a 54 exgobernadores procesados este tipo de hechos.

De igual forma, indicó que ocho gobernadores actuales están siendo judicializados por actos de corrupción, al igual que une otros funcionarios de todo nivel.

El fiscal Barbosa cuestionó que ahora “aparezcan genios y marcianos a venir y decir qué hay que acabar con la justicia en Colombia”.

También hizo un llamado a las diferentes fuerzas del Congreso de la República para que no permitan acabar con la justicia, a través de este tipo de acciones malintencionadas de convertir a Colombia en un país centroamericano, “con comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular los expedientes, y a decirnos que no hemos podido concebir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años”.

El jefe del organismo investigador también se declaró en desacuerdo con la posibilidad el Gobierno está contemplando de convocar una la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).

“El presidente de la República cuando converse con él me manifestó que no es una opción, entonces yo no sé por qué aparecen unos funcionarios que se sienten presidentes de la República, aquí no pueden haber más funcionaros que estén usurpando las funciones o que quieran usurpar las funciones del presidnte, estas ideas son rechazables y deleznables, no es posible aceptarlas”, añadió Barbosa.