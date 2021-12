Ese sinvergüenza no debería entrar nunca a la JEP: presidente Duque a Otoniel

El presidente Iván Duque, nuevamente, se refirió a las declaraciones de Dairo Antonio Usuga, conocido con el alias de 'Otoniel', ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y rechazó la posibilidad de entablar algún tipo de "diálogo de paz", como lo manifestó el máximo líder del 'Clan del Golfo'.

Desde la base Militar de Tolemaida, donde el mandatario acompañó a los soldados en una celebración previa a la Navidad, también señaló que existen videos que prueban la captura de alias 'Otoniel'.

"Ahí ya quedó desmentida esa sabandija, ese sinvergüenza, ese miserable, que fue capturado en una operación y ya se han dado a conocer los videos de cómo fue capturado, donde se hizo presión por parte de la fuerza pública; además, ese día perdimos a uno de nuestros hombres", dijo Duque.

En cuanto a las declaraciones de 'Otoniel', ante la JEP, el presidente Duque señaló que, "este sinvergüenza no debería entrar nunca a la JEP; ese sinvergüenza es un narcotraficante, es uno de los peores criminales que tiene este país y el destino que le corresponde a ese bandido es irse rápido extraditado a los Estados Unidos y después de que cumpla su pena por narcotráfico, venir aquí a Colombia a seguir respondiéndole a la justicia por los crímenes de lesa humanidad".

El mandatario rechazó el hecho de que 'Otoniel', "ahora venga a presentarse como un manso corderito, es un asesino de líderes sociales, asesino de niños, reclutador de niños, abusador de menores, entonces lo que le corresponde a esa sabandija es irse extraditado, cumplir su pena y aquí lo seguimos esperando para que después venga a responderle a la justicia", enfatizó.

Sim embargo, el mandatario indicó que no había interés por parte del Gobierno de entablar un proceso de paz con el 'Clan del Golfo', como lo habría dicho 'Otoniel'.

"Nosotros no negociamos paz con narcotraficantes, los narcotraficantes se someten. A esa estructura nosotros la veríamos golpeando desde el primer día de nuestro Gobierno y hace poco quedó firmada la extradición de alias 'Nicolás' y de la hermana de alias 'Otoniel' y de varios de sus lugartenientes", dijo Duque.

Insistió en que desde su Gobierno no se negocia con narcotraficantes, "uno los enfrenta, los confronta y los extradita, los mete a la cárcel; entonces que ahora no vengan a tratar de presentarse como negociadores de nada y que no vengan a tratar de ofrecer falsas verdades, que lo que le corresponde a esa porquería es irse a Estados Unidos extraditado".