"Esperamos conclusiones de las investigaciones": General Ospina sobre escándalo que lo salpica

Tras el escándalo que sacudió al comandante del Ejército, general Luis Ospina, por haber presuntamente usado la inteligencia para realizar seguimientos al profesor de inglés de su esposa, el oficial se pronunció por primera vez.

"Ya el ministro de Defensa se pronunció y soy respetuoso de la institucionalidad, esperamos las conclusiones de las investigaciones, por parte de la Fiscalía, para así pronunciarnos formalmente”, dijo Ospina.

Cabe resaltar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió también sobre este escándalo y señaló que no hubo una orden ilegal en que el alto oficial haya usado los equipos de contrainteligencia al profesor de inglés de su esposa.

“Cuando él pide la verificación de la persona que ingresa al Cantón Norte, es un tema de seguridad, el reconocimiento de las personas que están en el entorno, que podrían generar algún riesgo para el comandante del Ejército o las instalaciones. No obstante, se están adelantando unas investigaciones correspondientes”, indicó Velásquez.

“En cuanto se dispone en contrainteligencia que verifique en contra de una de una persona, en la ejecución de esa orden, en donde el profesor fue señalado como miembro de un grupo armado ilegal, sin serlo, eso si ya es un acto delictivo. Lo que ocurre con esto, es la tendencia qué hay en una revista del país, es exacerbar el morbo en el cual señala los celos del general a su esposa, eso no es cierto. Adicionalmente, en las conversaciones que he escuchado de la esposa del general Ospina, no existe ninguna relación entre el profesor y su pareja”, finalizó.

Relevo

Cabe resaltar que este miércoles el presidente Gustavo Petro llamó a calificar servicios al jefe del Estado Mayor de Operaciones de la institución, general Coy Villamil.

El oficial tiene actualmente de 54 años y cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, también una especialización en Alta Gerencia Internacional y hasta el 2022 había estado en el departamento del Caquetá, al tiempo que cuenta con más de 33 años de experiencia.