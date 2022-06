Esperamos que las víctimas sean escuchadas: coronel Malagón sobre audiencia de exFarc en la JEP

Le puede interesar: Este jueves arrancamos la construcción del Regiotram: gobernador de Cundinamarca

Agregó que, "yo voy a hablar por más de 403 mil víctimas de nuestra Fuerza Pública, no solamente de secuestro sino de desaparición forzada, de retenciones ilegales, violación flagrante a los derechos humanos. La tortura de algunos de nuestros soldados, en el caso particular del sector son alrededor de 2.200 víctimas de los cuales muchos no regresaron a casa".

Cabe mencionar, que el antiguo secretariado de las Farc fue imputado por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad como privaciones de la libertad, crímenes de guerra de toma de rehenes y por los asesinatos y desapariciones forzadas que se dieron en el marco del conflicto.