Esperanza Gómez entra en cólera ante la Corte Constitucional: “No he sido prostituta”

“Quiero que se me respete la igualdad, que me dejen de estar discriminando porque esto es una clara discriminación de Instagram hacia mí (...) tengo compañeras que también han sido discriminadas por el hecho de ejercer el entretenimiento para adultos”, insistió Esperanza Gómez ante la Corte Constitucional.

Además, Esperanza Gómez fue clara y enfática en que no ha sido prostituta. Sin embargo, dijo que si hubiese trabajado en esto también estaría pidiendo respeto y dignidad por su labor.

“Nunca ni he sido prostituta ni he sido escort. Hay una línea muy delgada, entre lo que es la pornografía y la prostitución, pero yo no soy prostituta”, dijo la actriz.

De acuerdo a Esperanza Gómez, lo único que pide es el derecho al trabajo y la industria a la cual pertenece sin violar las normas.