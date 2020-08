Esposa de testigo Monsalve dijo a la Corte que su vida corría peligro

RCN Radio obtuvo la declaración que entregó en el 2018 a la Corte Suprema de Justicia, Deyanira Gómez, la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, en el proceso de presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.

Ella es clave en el caso, porque fue la persona que recogió una carta que escribió su esposo en la cárcel La Picota, en donde se retracta de las declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez, sobre la creación de grupos paramilitares, pero al final aclara que lo hace bajo presión.

Gómez le contó a la Corte sobre el encuentro que tuvo con el abogado Diego Cadena, el 5 de abril de 2018, en una cafetería en el centro de Bogotá.

Gómez afirma que el abogado Cadena le contó que “fue contactado por Pardo Hasche, que tiene una persona muy cercana a Álvaro Uribe, que se llama Vicky Jaramillo y que ella le había dicho que Juan (Monsalve) se quería retractar y que quería que Uribe le colaborara con su proceso”.

Ese día, supuestamente iba a entregarle al abogado una copia de la carta que iba a ser radicada en la Corte; sin embargo, dijo que dicha misiva no se entregó porque no estuvo de acuerdo con que Cadena dijera que Monsalve los había buscado para retractarse.

“Le deje claro que Juan (Monsalve) nunca lo llamó, nunca lo buscó para retractarse”, sostuvo Deyanira, quien también aseguró que en voz baja, Cadena le dijo que temía por su vida.

“Me dijo que él (Monsalve) pidió el favor de que hicieran ese proceso, que le colaboraran, me decía en voz muy baja, por favor colabóreme que tengo miedo a morirme y tengo miedo de mi familia, yo le dije: doctor, no me parece convincente porque conozco a mi esposo y sé que esta diciendo la verdad y por esa verdad ha sido víctima de dos atentados contra su vida”, relató la esposa de Monsalve.

Al finalizar la declaración, Deyanira Gómez pidió a la Corte Suprema protección por su vida, la de sus hijos y la de su esposo en la cárcel.

“Que vele por nosotros, por la seguridad, por la vida nuestros dos hijos, (…) tenemos toda la mejor disposición y si algún día falto directamente, será porque di las declaraciones y porque ayudé a esclarecer el tema que nos compete al señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Diego Cadena y que mi vida depende de ellos”, dijo.

Precisamente, en la decisión de 1554 páginas que ordena la detención domiciliaria al senador Uribe, la Corte ordena que se mantenga la protección de seguridad de Monsalve en la cárcel.

“Solicitar a la Dirección General del Inpec mantener las medidas de seguridad ordenadas por la Sala de Casación Penal dentro del radicado 38451, respecto de los internos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, quienes se encuentran privados de la libertad”, dice la decisión.

Fuentes del proceso confirmaron que la esposa de Monsalve ya se encuentra fuera del país.