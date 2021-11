Estado Social de Derecho sobrevivirá si se aplica Constitución del 91: Pte. de Academia Colombia

El presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Augusto Trujillo, quien participará en el Congreso Mundial de Juristas que se desarrollará el 02 y 03 de diciembre en Barranquilla, advirtió sobre la presunta debilidad del Estado Social de Derecho en América.

Precisamente Trujillo intervendrá en el Congreso Mundial de Juristas en el capítulo destinado a resolver la pregunta: “¿sobrevivirá el estado de derecho en América?”

Al respecto, Trujillo habló de “gobiernos autoritarios como el de Venezuela, Nicaragua y El Salvador” que estarían poniendo en jaque el Estado Social de Derecho en la región.

“La sociedad civil y comunidad jurídica de América y también las academias están comprometidas en la defensa del Estado Social de Derecho sin límite alguno y eso hace que haya esperanza en los países latinoamericanos”, señaló el jurista.

En ese sentido, Trujillo precisó que en Colombia el Estado Social de Derecho sobreviviría si se aplicara en su totalidad la Constitución de 1991.

“No es fácil, pero una de las formas que se tiene para ese blindaje es que se ejerzan los controles, si no hay control en un Estado Social de Derecho, no hay Estado Social de Derecho (…) Aplicar la Constitución del 91 que no se ha aplicado en 30 años de la manera debía. Las cosas se están quedando escritas”, dijo el jurista

El presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia dijo que el desarrollo del Congreso Mundial de Juristas en Colombia representa para el país “un reconocimiento a lo que ha significado el Estado Social de Derecho en Colombia, que se ha mantenido a pesar de tantas dificultades gracias a la aptitud de su sociedad civil”

Es la primera vez que Colombia será sede del Congreso Mundial de Juristas, en el que la Asociación Mundial de Juristas reconocerá a Colombia por su labor de defensa y fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

En el Congreso participarán personalidades del sector judicial como el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo; la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco; la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez Rico.

También participarán juristas reconocidos como Manuel José Cepeda Espinosa, Presidente y Magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009; el ministro de justicia Wilson Ruíz como Presidente del Comité Organizador.

Por el Gobierno estarán la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval; la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos; y el miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado Colombiano, Mauricio Pava Lugo.