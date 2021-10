En un vehemente pronunciamiento el juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá señaló que Emilio Tapia Aldana se puso en un grave riesgo al presuntamente haber reincidido en conductas relacionadas con hechos de corrupción, luego de haber sido condenado por su responsabilidad en el 'carrusel de la contratación' en Bogotá y ahora resultar inmerso dentro del escándalo del contrato entre MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados, por más de un billón de pesos.

"Si ya este ciudadano (Emilio Tapia Aldana), esta enfrentando el sistema penal, si ya se ha enfrentado al sistema penitenciario y ha advertido todas las deficiencias que se pueden presentar y decide realizar presuntamente nuevas conductas que atentan el ordenamiento jurídico, pues finalmente quien se está poniendo en esa situación, es el mismo ciudadano Emilio Tapia Aldana, no es el Estado, no son terceros, no es la prensa, no son los organismos de seguridad del Estado, es el mismo ciudadano quien, en uso de todas sus facultades, al parecer incursiona nuevamente en una conducta delictiva que lo obliga a verse internado en un establecimiento penitenciario con todo lo que conllevan para su seguridad", indicó.

Insistió en que Tapia Aldana fue quien tomó decisiones al parecer equivocadas, y esto lo puso en peligro, pues "es autopuesto (sic) el riesgo del ciudadano, no fue la Fiscalía que solicitó la medida de aseguramiento sino es su propia conducta y su propio actuar, la que lo pone en esa condición de riesgo y que ahora termina reclamando del Estado que se adopte una serie de medidas con miras a garantizar su seguridad y además su cercanía familiar".

Manifestó también que Tapia Aldana reincidió y la ley no esta para complacer a quien en reiteradas oportunidades comete delitos relacionados con la corrupción.

Además que, "cometemos delitos, nos condenan, reincidimos nos ponemos en riesgo nos vuelven a judicializar, nos imponen una medida aseguramiento y entonces señor Estado a manera de hotel, mándeme para Barranquilla o mejor en Cómbita; realmente es disposición del Estado".

Según el funcionario judicial, fue un despropósito haber ordenado que Tapia Aldana fuera recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá e indicó que fue el juez 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que el pasado 24 de septiembre lo envió a ese penal, quien cometió un grave error.

"El juez 53 de garantías se equivocó al mandarlo a La Modelo, al decir que 'ensayemos', no se puede ensayar con la vida e integridad de una persona, que enfrenta graves condiciones de seguridad", sostuvo.

Al mismo tiempo, señaló que fue desatinado imponer una medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en ese centro de reclusión, que es de mediana seguridad, sabiendo que existen múltiples amenazas y que incluso la familia de Tapia Aldana tiene esquema de seguridad para garantizar su protección.

En ese sentido, el juez ordenó recluir a Emilio Tapia en un establecimiento de máxima seguridad y le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), establecer el lugar de reclusión. Alegó además que el condenado por corrupción reincidió y eso lo puso en riesgo.

Dijo que en alguna de las cárceles de Cómbita, La Picota o en Valledupar deberá ser privado de la libertad, el contratista que, según la Fiscalía, sería el cerebro de las presuntas irregularidades que se registraron para quedarse con el contrato por más de un billón de pesos, con la que se buscaba llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país, con 7.277 centros digitales.