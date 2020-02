Esto es algo sistemático: Hermano de Gustavo Petro, tras amenazas recibidas

Juan Fernando Petro, hermano del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, dio a conocer detalles del presunto ingreso violento de algunas personas a su vivienda ubicada en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca.

Según lo dio a conocer, el pasado 26 de febrero su casa fue violentada por algunas personas que ingresaron y dejaron panfletos amenazantes, en donde actualmente funciona una fundación que ayuda a madres cabeza de familia, jóvenes y adultos de escasos recursos.

Lea también: Gustavo Petro advierte que nuevamente atacaron casa de su madre

“El 80% de la familia está asilada en Canadá pero yo no lo estoy. He tenido que recibir el impacto de constantes amenazas por parte de las Águilas Negras, de un grupo llamada muerte a enemigos de la patria, de llamadas telefónicas”, relató.

“En los últimos ocho meses, en cuatro ocasiones, utilizando el mismo modus operandi han ingresado diferentes personas tanto a la casa de mi mamá, de mi hermana y a la mía a violentar todas las cosas; violentan los vidrios y puertas, sacan todo y lo desordenan, pero no han robado absolutamente nada”, añadió.

Además agregó que “las casas están arrendadas, en algunas vive gente de día pero de noche no; pero, la lógica de esto es extraña porque hacen cosas que un ladrón no haría. Antes de ayer dejaron un panfleto amenazando a Gustavo Petro, a Gustavo Bolivar y a mí”.

“Esto es constante, es algo sistemático y nos preocupa. La colaboración de las autoridades está pero las investigaciones no avanzan; no han dado resultado en 14 años de amenaza, no ha aparecido la primera persona sospechosa”, sentenció.

Finalmente, el hermano del senador aseguró que estas situaciones, aunque se vuelven constantes, generan miedo en su familia.

Lea acá: Petro denunció que la casa de su madre fue atacada por desconocidos

“El miedo es un instinto natural, claro que si (...) uno no pierde el control pero claro que esto preocupa. No quiere decir que no haya miedo, porque también hay personas alrededor de uno”, expresó.

RCN Radio pudo conocer que tras las denuncias del senador Gustavo Petro sobre las amenazas que estarían recibiendo sus familiares, las autoridades, después de un Consejo de Seguridad, decidieron ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de pesos a quien de información para dar con los responsables.