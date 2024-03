Estos son los testimonios de dos funcionarios de Lost Prevention que niegan conocer a Nicolás Petro

Dos testimonios serían clave en el caso contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y en el que se menciona a la compañía Lost Prevention, una empresa de seguridad señalada de ser usada para legalizar dinero al exdiputado del Atlántico.

Pese a que algunas informaciones apuntan a que la empresa habría sido crucial para cubrir las actuaciones presuntamente ilegales de Nicolás Petro, nuevos testimonios revelarían que los representantes legales de Lost Prevention negaron ante la Fiscalía General de la Nación y a través de declaraciones juramentadas, conocer al hijo de presidente y a Daysuris Vásquez.

En la declaración, la representante de esa empresa es cuestionada por supuestas actuaciones que habría cometido con el objetivo de encubrir a Nicolás Petro y el ingreso de los dineros que aparentemente fueron entregados por el narcotráfico para financiar la campaña 'Petro Presidente'.

“En primer lugar, yo no conozco al señor Nicolás Petro, como le dije anteriormente. No tengo ni idea de él. Y nadie ha llegado a la gerencia de la empresa, ni me ha llegado a mí, ni como representante legal, ni como título personal, a decirme que colabore con una persona que ni siquiera conozco. Eso no tiene ni pies, ni cabeza, sinceramente.”, aseguró Lilian Dolores López, gerente de esa compañía.

La directiva rechazó haber participado en ese escándalo de corrupción que investiga la Fiscalía, desvirtuando la versión de la aparente intervención de Lost Prevention en el caso de los ‘narcopagos’.

Por otra parte, el asesor jurídico de la empresa de seguridad, Ángel María Carrillo, también rechazó haber conocido a Nicolás Petro.

En una parte de la declaración de Carrillo se lee lo siguiente:

"¿Ha tenido algún tipo de relación comercial?", preguntó el investigador.

El asesor jurídico de la compañía respondió que "no los conozco. Me extrañó que dijeran que yo les di seguridad, porque en las cuestiones de seguridad yo no intervengo, yo no adjudico puestos. Yo no hago nada de eso, porque no tengo la capacidad jurídica para, porque no soy socio dentro de esa empresa".

Cabe mencionar que el fiscal del caso, Mario Burgos, ordenó interceptar la líneas de los funcionario y de la actual pareja de Nicolás Petro, con el fin de comprobar la participación de la empresa en conductas al parecer ilegales.

Sin embargo, la solicitud fue cancelada porque no arrojaron ningún resultado de interés para la indagación.

Este fue el documento con el fiscal delegado Mario Burgos, logró la aprobación de la interceptación de las líneas de varios de los investigados, en noviembre de 2023: