Estructuras macrocriminales están detrás de las masacres: Indepaz

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Poso, aseguró que las estructuras macrocriminales están detrás de las masacres en Colombia.

El Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos de Indepaz, identificó que 309 personas, han sido asesinadas en Colombia durante este año en medio de las 77 masacres que se han registrado en el país.

“Desafortunadamente siguen aumentando los hechos violentos, como los asesinatos de líderes sociales pero lo más grave es que son más de 300 personas, víctimas de masacres”, dijo.

Señaló que también le preocupa los asesinatos de excombatientes de las Farc.

“Llevamos este año 57 ex combatientes y todavía no hay una respuesta preventiva, no existe una fórmula de protección del Estado capaz de frenar lo que está pasando en medio de la pandemia que es un elemento que agrava la situación, se necesitan correctivos de fondo”.

González Poso cuestionó además, las medidas que se adoptan desde el Gobierno a través del Ministerio de Defensa.

“No puede ser que se espere a que sucedan las masacres y que únicamente se convoquen a consejos de seguridad y se hagan anuncios, recompensas y las capturas de algunos sicarios pero sin llegar al fondo del problema, tiene que haber un cambio entre la fórmula de respuesta”.

El presidente de Indepaz señaló que es preocupante la presencia de estructural macrocriminales en regiones como Antioquia, en las que las masacres se han incrementado notoriamente.

“Antioquia es el departamento con el mayor número de masacres ya llevamos 19, seguido del Cauca con 12 y Nariño con 9. Son estructuras macrocriminales, con redes mafiosas conectadas a las rentas del narcotráfico, a las expectativas de negocios del oro en otros casos, no es únicamente el grupo criminal denominado Sangre Negra en Betania en Antioquia sino también otras estructuras”.

El mes en el que más ocurrieron masacres fue septiembre con 16, seguido de agosto con 11 y abril con 9; este tipo de hechos se han registrado con mayor frecuencia durante las restricciones derivadas del coronavirus.