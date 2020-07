Ex fiscal Montealegre demandará a Uribe ante la Corte Suprema

El ex fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, indicó que demandará al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad.

Según Montealegre, Uribe tiene responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja puesto que cuando era gobernador de Antioquia tenía la responsabilidad de proteger a la población civil en esa zona del país



"Entregaré personalmente esa denuncia a la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra específicamente por los hechos de El Aro y La Granja (...) Álvaro Uribe tenía el deber de protección de toda la población como supremo director del orden público en el departamento de Antioquia y cómo supremo director de la fuerza pública en Antioquia", aseguró Montealegre en declaraciones entregadas a Revista Semana.



Por su parte el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez respondió a las acusaciones y tachó de "mentiroso" al ex fiscal Eduardo Montealegre y además dijo que era una persona "sin moral y sin ética"

Montealegre ayudó en mi segunda campaña y no le importó la infamia contra mi, tenía aspiraciones. Grave personas sin moral y sin ética en la admón de Justicia. https://t.co/8txJZQdbIM — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020

A través de una serie de trinos, Uribe acusó a Montealegre de no investigar varias irregularidades del gobierno Santos en relación con el caso Odebrecht. Además indicó que hubo alrededor de 90 masacres en Antioquia, y que todas fueron denunciadas en su momento ante las autoridades nacionales y organismos internacionales.

Montealegre mentiroso, hubo alrededor de 90 masacres en Antioquia, todas las denuncié interna/ y ante organismos internales. El Gral Ospina, profesor en los USA, persona transparente estaba a cargo de la zona cuando la masacre del Aro — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020

En total fueron 13 trinos de la cuenta oficial de twitter del ex presidente Uribe en los cuales fuertes calificativos contra el ex fiscal Montealegre. Por el momento no se ha indicado cuando será radicada esta denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.