Exalcalde y policía en Santander reclamaron ante la JEP la verdad sobre sus secuestros

Algunas víctimas de las Farc en Santander reclamaron ante la JEP ser reparados por el daño que les hicieron a ellos, y a sus familiares, tras ser sometidos a actos de secuestro.

Entre estas personas están el exalcalde de Cimitarra José Domingo Navarro, quien en 1997 estuvo en poder del grupo armado, en las selvas del Magdalena Medio.

El exalcalde, quien en ese momento era candidato, pidió que la JEP no descansar hasta que se diga toda la verdad, pues según él no se tiene claro quién dio la orden para secuestrarlo.

“Según Traslaviña la orden de mi secuestro vino de 'Pastor Alape'. Dicen que me metí a la zona en la que ellos estaban. Como quien dice “di papaya” y me secuestraron. Pero eso no concuerda con lo que dijo mi victimario, quien me dijo que por culpa mía tuvo que caminar todo un día para agarrarme y secuestrarme”, expresó el exalcalde.

Pidió que quienes buscan el perdón de la JEP hagan un segundo esfuerzo para aclarar la verdad, pues él sospecha que el secuestro fue por su condición de ser candidato en la zona. Situación que aún lo pone en peligro porque sigue viviendo en Cimitarra.

“Le pido a la JEP que no descanse hasta que se diga toda la verdad. Que se me repare solo, no fue una región a la que se secuestró, fue a mí solo”, indicó Domingo Navarro, agregando que los victimarios solo están distrayendo la atención de los jueces.

Motivo por lo que pide una segunda aclaración pues cuando lo secuestraron solo habían dos candidatos a la Alcaldía y justo al momento que se lo llevaron a la selva le preguntaron por el otro candidato, y le hicieron énfasis en que era importante que lo conociera.

Asimismo, Javier Vargas Beltrán, quien perteneció a la policía y fue secuestrado en la vía entre San Vicente y Zapatoca, mencionó que tampoco tiene claro quién le quitó su libertad, porque los hechos no concuerdan con el comunicado que le entregaron el día de su liberación.

“Uno nunca piensa que otro ser humano, como uno, le pueda hacer tanto daño sin uno haberle ocasionado ningún daño”, afirmó Vargas Beltrán, quien reclamó reparaciones urgentes y atención para tratar la afectación que le quedó en el oído izquierdo tras el secuestro.

