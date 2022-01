Exasesor del Gobierno, Andrés Mayorquín, es citado a audiencia por escándalo de contratos

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), anunció que la Oficina de Control Interno Disciplinario, abrió pliego de cargos contra Andrés Mayorquín, exasesor de la jefe de Gabinete del actual gobierno María Paula Correa, y quien se vio involucrado en un escándalo de contratación donde al parecer buscó favorecer a su esposa Karen Váquiro.

"En un tiempo de dos meses se adelantó la indagación preliminar y hoy 21 de enero de 2022, fue citado a audiencia pública el señor Andrés Mayorquín Bocanegra, indilgándole de manera provisional dos cargos en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias calificadas como gravísimas de acuerdo a lo establecido en el Código Único Disciplinario", reveló el director del Dapre Víctor Muñoz.

El director del Dapre también explicó que de conformidad y según se determine en la medida que siga avanzando el proceso, "estás faltas gravísimas llevan a una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años conforme a lo planteado en la ley".

"Cuando salga el fallo, sobre ese se podrán hacer todas observaciones al respecto de si la persona violó o no las normas, tenía conflicto de intereses o no tenía conflicto de interés, si hubo tráfico de influencias o no y si lo hubo, son delitos y estos se sancionan. Todo esto se hace para evitar la corrupción, para combatir la corrupción", explicó Muñoz hace algunos días.

Sin embargo, señaló que para un contratista de prestación de servicios "ser familiar de un funcionario público no es un delito, ni está prohibido en la ley; pero si se llega a hacer tráfico de influencias eso sí es un delito, o si se llega a prestar el servicio sin ser la persona idónea o si los contratos son adjudicados de manera irregular, esos son delitos y para eso están los procesos de sanción y cada caso se debe manejar individualmente".