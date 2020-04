Expertos en derecho penal consultados por Rcn Radio advirtieron sobre la necesidad de la expedición del decreto que permitirá la casa por cárcel para alrededor de mil internos en el país, como una medida de protección frente al posible contagio del Covid-19 y la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno.

El abogado penalista Francisco Bernate dijo que más allá de beneficiar a algunos reclusos con la detención domiciliaria, el Gobierno y las autoridades penitenciarias deben garantizar la sanidad al interior de los 138 establecimientos penitenciarios que hay en Colombia.

“Ninguna de las disposiciones se están cumpliendo en las cárceles, no hay tapabocas, no hay gel antibacterial, en algunas cárceles no hay agua, sumado a ello el hacinamiento carcelario no da abasto, no se cumple con la regla de los dos metros de distancia que debe haber entre las personas exponiendo la vida y salud de internos y del personal penitenciario”, dijo.

Según cifras del Inpec, actualmente el hacinamiento en las cárceles supera el 50%, es decir hay una población de 122.314 internos, cuando la capacidad es para albergar solo a 80.928 reclusos.