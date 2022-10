Excongresista Barguil atenderá citación a indagatoria ante la Corte Suprema

El excongresista David Alejandro Barguil Assis se declaró dispuesto a rendir indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que abrió una investigación formal por hechos asociados a presuntas irregularidades en contratos y tráfico de influencias.

A través de un comunicado, el exprecandidato presidencial aseguró: "Siempre he sido respetuoso de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias y esta no será la excepción. Esa es la conducta que me ha caracterizado a lo largo de mi vida como servidor público".

Los magistrados vincularon a este proceso al exprecandidato presidencial como posible autor de los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y presunto determinador de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

"Atenderé todas las diligencias y citaciones que tenga a bien efectuar la honorable Corte será en ese escenario en donde daré todas las explicaciones que se me soliciten, con pleno acatamiento por las normas que rigen el proceso penal'', indicó Barguil.

Ese tribunal investiga la supuesta intervención indebida del político ante una entidad del Gobierno Nacional para obtener recursos de los denominados cupos indicativos, con el fin de financiar obras del municipio de Galeras (Sucre).

Al parecer, el supuesto fin era obtener un rédito económico por esa gestión. Los hechos que se investigan, habrían ocurrido entre 2017 y 2018.

Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definirán en los próximos días la fecha para que el exprecandidato presidencial David Barguil comparezca en indagatoria, por estos hechos asociados a irregularidades en contratación.

RCN Mundo conoció que este proceso penal se origina tras una compulsa de copias que se remitió en su momento dentro de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, contra varias personas no aforadas.

Dicha solicitud de investigación de la Fiscalía originó otro proceso en la Corte Suprema de Justicia, que condujo a la correspondiente citación a indagatoria contra Barguil.

Otros políticos a versión libre

De otra parte, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia programó otras tres diligencias de versión libre dentro de los procesos que se siguen contra el senador Didier Lobo Chichilla, el representante a la Cámara, Carlos Alberto Carreño Marín, y el exsenador Miguel Pinedo Vidal.