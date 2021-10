ExFarc son unos mentirosos, exijo que me digan qué pasó con mi hijo secuestrado: Víctima

Varias madres de jóvenes víctimas de las antiguas Farc arremetieron contra los ex jefes de esa antigua guerrilla y los calificaron de mentirosos, al asegurar que no han contribuido con su compromiso de contar la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y suministrar información clave que permita ubicar a sus hijos o sus restos tras haberlos secuestrado.

Gilma del Carmen Cárdenas, madre de Jhon Alexnader Contreras Cárdenas, quien fue secuestrado el 17 de agosto de 2002, acudió en audiencia ante los magistrados de la JEP para solicitar un cara cara con el exjefe del Secretariado de las antiguas Farc, Pastor Alape, para exigirle que le diga cual es el paradero de su hijo o de sus restos para brindarle el último adiós.

"Son muy mentirosos y exigimos la verdad, quiero saber la verdad de dónde está mi hijo, que me lo entreguen para darle cristiana sepultura y todo el daño que me han causado. Quiero que el señor Pastor Alape me diga por qué le hizo daño a mi hijo que tenía tantos deseos de vivir", dijo.

Así mismo, sostuvo que la historia del secuestro y desaparición de su hijo mayor se produjo pocos días después de que las antiguas Farc asesinaron sin piedad a su otro hijo menor de edad, por el simple hecho de que no se dejaran sacar de las tierras donde tenían su hogar en el que vivían con su humilde familia.

Gilma del Carmen Cárdenas aseguró que no está dispuesta a perdonar a los exjefes de las Farc por todo el daño causado, porque es la hora que no se dignan a reconocer y decirle al país todas las atrocidades que cometieron contra humildes ciudadanos que solo buscaban trabajar honradamente.

"Que Dios los perdone, nosotros no (...) porque ellos ya tienen demasiadas víctimas en sus espaldas y en su corazón, han hecho cosas muy malas", afirmó.

También puso en conocimiento de la JEP que tras la pérdida de sus hijos se convirtió en líder social para luchar por los derechos de otras víctimas de las antiguas Farc y producto de sus labores ha sido objeto de por lo menos cuatro amenazas en su contra.

Alias 'Uriel' me violó durante mi secuestro

Otra víctima que acudió ante la JEP pidió mantener bajo reserva su nombre, por razones de seguridad, pero denunció que fue víctima de secuestro por parte de las Farc. Sostuvo que durante su cautiverio fue incluso abusada sexualmente en repetidas ocasiones por parte de sus captores.

"A los tres días de mi secuestro, el cuñado de Ricardo PIjan , alias 'Uriel', quien llevaba la contabilidad de todos los negocios sucios y extorsiones, me violó(...) Mi vida física, personal, emocional se deterioró, me acabó, me mataron en vida", agregó al referirse a todo el daño causado durante su cautiverio por parte de las antiguas Farc.