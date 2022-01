Exgobernador Benito Osorio dijo ante la JEP que AUC apoyaron elección del exfiscal Iguarán

El exgobernador del departamento de Córdoba, Benito Osorio, aseguró en versión entregada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que supuestamente existieron varias reuniones entre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, para buscar que las extintas autodefensas ayudarán en la elección de Mario Iguarán Arana en el cargo de Fiscal General.

Esta declaración hace parte de las versiones que fueron tenidas en cuenta por los magistrados de la JEP a la hora de concederle la libertad al exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba al considerar son evidentes los importantes aportes de verdad que ha entregado sobre el despojo de tierras cometido por los exparamilitares en la zona del Urabá, bajo la complicidad de particulares y funcionarios públicos.

De acuerdo con el testimonio entregado por Benito Osorio a la JEP, supuestamente José Félix Lafaurie, se reunió en por lo menos dos oportunidades con Salvatore Mancuso para pedirle colaboración en la elección de Mario Iguarán como fiscal general en el año 2005.

Así mismo, sostuvo que supuestamente dichas gestiones habrían tenido como contraprestación la elección de María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, en la dirección de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General.

"La Sub - Sala observa que efectivamente ha dado indicios claros de una actitud colaborativa, sincera y genuina con los fines del sistema y en especial con el aporte de verdad que a su vez hacen parte de la reparación integral a las víctimas", indicó la JEP.

No obstante, la JEP le advirtió al exgobernador que en caso de no cumplir con los compromisos asumidos de verdad, reparación y no repetición le será revocado el beneficio de la libertada condicionada.

En su decisión los magistrados también ordenaron comunicar a la Unidad Especial Administrativa de Migración Colombia que Benito Osorio no podrá salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La JEP recordó que en la justicia ordinaria pesa una condena emitida por el Tribunal Superior de Antioquia que dejó en firme una sentencia de 19 años y medio de cárcel contra Osorio Villadiego por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir.