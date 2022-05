Exgobernador del Meta, Alan Jara, niega haber tenido relación con alias 'Otoniel'

En poder de los abogados del exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, quedaron las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', con las que resultó salpicado el mandatario departamental porque supuestamente habría apoyado ese grupo paramilitar al que él pertenecía en el 2002.

El extraditable señaló al exgobernador del Meta, aclarando que no tuvo contacto directo con él, dado que no hablaron personalmente, pero asegura que con 'Don Jorge' hablaba Alan Jara, y repite en su declaración ante la JEP: “que sí, que sí, el que estuvo secuestrado”.

Ante las fuertes declaraciones divulgadas, el exmandatario seccional aseveró no tener “ni idea”, dado que jamás ocurrió lo mencionado.

Lea además: Pedimos a la Fiscalía que investigue supuestas infiltraciones en campaña de 'Fico': Luis Felipe Henao

Jara aclaró que en el 2002, cuando 'Otoniel' menciona esas reuniones, él no era gobernador del Meta y por el contrario, ya estaba secuestrado por las Farc, grupo que lo tuvo siete años privado de la libertad.

“Nunca en mi vida político-administrativa he tenido nexo alguno con cualquier grupo al margen de la ley. Bien conocida es mi posición política al respecto...Las infames y falsas acusaciones hechas por el mafioso Usuga, son absolutamente inverosímiles ya que para la época que él viene al Meta, (año 2002) yo me encontraba secuestrado y no ostentaba ningún cargo. En consecuencia, carecen de todo fundamento y él mismo reconoce que no tuvo ninguna interlocución conmigo. Sin embargo, su insólita declaración pretende afectar mi reputación, y continuar ocasionándome daño político, laboral y financiero”, dijo Jara Urzola.

Agregó que, “hay un claro interés en atacar a quienes hemos sufrido y pagado un altísimo costo en medio del conflicto colombiano. En mi caso, 2.760 días de cautiverio, aliviados con una vida al servicio de la comunidad, las instituciones y el país. He tenido paciencia, y la seguiré teniendo, hasta que la mala fe se agote y la lenta justicia me dé la razón”.

Lea también: Dos niñas de colegios públicos del Meta visitarán la NASA

En el 2002, 'Otoniel' y 'Don Mario' fueron enviados con centenares de hombres paramilitares al Meta, para formar parte del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaron también en el Casanare.

De hecho, también menciona 'Otoniel' a los exgobernadores de Casanare, William Hernán Pérez Espinel, Miguel Ángel Pérez Suárez, Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, Heli Cala López, y a Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, exdirector Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.

Aseguró en su declaración que en este departamento, cuando había contratación, el contratista tenía que saber que el cinco por ciento era para la organización paramilitar; situación similar habría ocurrido en el Meta después de 2002.

Fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que dio a conocer que Darío Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, mencionó en sus declaraciones ante esta institución al menos 64 nombres de personas involucradas en sus negocios de narcotráfico.

Puede leer: Video: Concejal se excusa de llegar tarde a plenarias porque "sufre de sueño"

Esta lista fue revelada en un auto en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le envió a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen a los mencionados.