"Mataron a muchos de nuestros compañeros de secuestro y a nosotros nos amenazaron con matarnos si el Ejército llegaba a rescatarnos. Entonces el enemigo y el peligro que nosotros teníamos eran ellos, no era la selva, no eran los bichos", añadió.

La excongresista aseguró que como víctima espera que la JEP imparta justicia ante hechos del conflicto. Afirmó que aún no se puede decir que esa jurisdicción esté o no cumpliendo, debido a que se encuentra en un proceso.

"En este momento, es muy temprano para uno decir que la JEP no está cumpliendo y es un debate que me parece que es negativo porque de alguna manera no deja que las cosas se desarrollen como se tienen que desarrollar", explicó.

"Este es un proceso y las Farc tenían que hacer una declaración, como nosotros como víctimas (...) a la justicia le toca ahora valorar esa declaración. Obviamente, la justicia no tiene que decirle a las Farc lo que tienen que decir", expuso.

Asimismo, la excandidata destacó que la JEP dio garantías al llamar a declarar a las víctimas y a los excombatientes de las Farc, pero se debe valorar esa información recogida y aseguró que "perdón no quiere decir impunidad".

"Nosotros, de alguna manera como víctimas y toda la sociedad colombiana, aceptamos que a cambio de cárcel íbamos a buscar la verdad. Esa es la negociación, si se quiere", detalló.

"No van a tener cárcel, pero sí necesitamos que se diga toda la verdad y no se compadece de ese compromiso el hecho de que la verdad la quieran acomodar a favor de ellos", dijo.

Ante la propuesta de algunos sectores de eliminar la JEP, Betancourt afirmó que se volvería a la impunidad de la justicia ordinaria y dijo que ese tribunal es importante, aunque debe darle garantías a todas las partes.

"Si eliminamos la JEP, entonces nos vamos para justicia ordinaria, donde sabemos que el 90% de los crímenes quedan sin justicia. Cuando establecimos la JEP lo hicimos porque queríamos un tribunal autónomo, imparcial e independiente que nos diera garantías a todos", sostuvo.

"Yo creo que la JEP es importante, pero tiene que darnos a todos garantías. No puede irse ni para un lado, ni se puede ir para el otro. Tiene que ser como Salomón, tiene que ser una justicia donde realmente prime la veracidad de los hechos", puntualizó.

Betancourt aseguró que las víctimas aún no han tenido reparación, con respecto a hechos del conflicto, a pesar de la claridad de muchos hechos. Añadió que espera que dentro del proceso en la JEP sean valoradas sus voces.

Finalmente, la política colombiana, quien fue víctima de secuestro, declaró que las Farc deben escuchar a las víctimas ya que es parte del proceso con el que se busca construir la paz en el país.