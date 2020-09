Exjefes paramilitares 'Macaco', 'Martín Llanos' y 'Nicolás', piden pista en la JEP

Los excabecillas de las autodefensas Carlos Mario Jimenez Naranjo alias 'Macaco', Héctor Germán Buitrago alias 'Martín Llanos' y Carlos Antonio Moreno Tuberquía alias 'Nicolás', solicitaron ser acogidos con los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta petición fue realizada por los exjefes paramilitares a través de tres cartas dirigidas al redactor de los Acuerdos de La Habana y exministro Álvaro Leyva Durán.

En los documentos, los exparamilitares coincidieron en señalar que están dispuestos a contar toda la verdad sobre lo que conocen del conflicto armado, como por ejemplo, las instituciones que fueron cómplices de los grupos paramilitares.

Lea también: Los dos proyectos de ley con los que buscan ampliar el acceso a internet

En una de las cartas, alias 'Macaco' señaló que "me uno al llamado de que el país y las víctimas del conflicto conozcan públicamente, de viva voz, de manera directa, la verdad de los sucedido; que conozcan nuestra historia, los hechos, cuándo y cómo tuvieron lugar. Y también donde se adelantaron tales acontecimientos y cuáles instituciones colaboraron y delinquieron con quienes conformamos las extintas AUC".

Asimismo, sostuvo que "al acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz enunciaré verdades por relatar, todas ellas justificadoras de mi comparecencia ante esa instancia de paz".

Alias 'Macaco', cuestionó el haber sido extraditado en su momento a los Estados Unidos e indicó que la ley 975 de 2005 o Justicia y Paz, no fue un sistema idóneo para dar a conocer la verdad plena y mucho menos para satisfacer los derechos de las propias víctimas.

Le puede interesar: Dos personas siguen desaparecidas tras enfrentamientos de grupos ilegales en Tumaco

"Quiero que se me escuche, quiero que en la JEP se conozca todo lo que me consta y de lo cual fui autor y que pueda relatar mis conductas para que en presencia de las víctimas pueda yo expresar mi arrepentimiento, mi deseo de repararlas y mi clara manifestación de que nada de lo acontecido pude volver a suceder. No más. Nunca más", dijo alias 'Macaco'.