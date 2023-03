Exministro Wilson Ruiz denuncia amenazas en su contra

Ante la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, denunció amenazas en su contra. Según el exfuncionario, las intimidaciones llegaron vía WhatsApp, en donde le daban un ultimátum para que dejara el país.

Según Wilson Ruiz, las amenazas están relacionadas con su aspiración a la Alcaldía de Cali, contienda electoral sobre la que dijo no abandonará.

"Me llegó un mensaje al WhatsApp, ya lo puse en conocimiento de la Policía y Fiscalía general de la Nación, los cuales actualmente están investigando. A la Policía se la envié, al general Gualdrón, comandante de la Metropolitana y a la Fiscalía la radicamos aquí en la Unidad contra Vida y Amenazas", sostuvo.

Indicó que "lo que pasa es que lo de mi hijo fue un percance que está siendo objeto de investigación, por parte del CTI, en mi caso particular también menciona lo de mi hijo y es una amenaza que están haciendo en contra de mi integridad. Narran sitios donde yo frecuento, con qué gente ando y con quién vivo, por eso pido que tomen las precauciones del caso para que no me vaya a pasar nada".

Hay que mencionar que, adicional a las amenazas, la familia Ruiz ha sido víctima de atentados. El más reciente ocurrió el 25 de enero de este año, cuando desconocidos dispararon en contra del carro blindado en el que se movilizaba su hijo, quien es funcionario de la Fiscalía. Por información sobre los responsables ofrecieron $50 millones de recompensa. La investigación no ha dado resultados.

"Un poco preocupado porque siguen las intimidaciones. Quieren atemorizarnos y me dan 48 horas para que salga del país y también dicen donde vivo, pero les quiero decir que el antecedente de mi hijo y todo lo que está pasando, no nos van a amedrentar y vamos a seguir luchando para obtener el triunfo aquí en la Alcaldía de Cali, que tanto necesitan los caleños", puntualizó Ruiz.