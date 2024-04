Exparamilitar dice que Iván Velásquez le "daba plata como una ayuda humanitaria"

"La pregunta es: por qué cuando Iván Velásquez lo hacía siendo él el jefe del grupo de investigaciones de la Corte Suprema, él me decía: '¿usted cómo está?'. Y yo le respondía: 'No, doctor, por ahí bregando para el niño, pero que sea lo que Dios quiera'. Él me decía: 'Tome estos 30, tome estos 50, tome estos 100.000 pesitos'. Eso lo hacíamos en una oficina de la Corte que queda al lado de donde están los magistrados con una mesa grande. Él me preguntaba cosas aparte sin estar en las declaraciones. Yo le contestaba y le decía cosas de Juan Guillermo Ángel, de Juan Gonzalo Ángel, etc".

Duarte dice que nunca quiso declarar contra el expresidente Álvaro Uribe y asegura que por eso hubo después decisiones judiciales en su contra.

"Me entregué el 28 de abril de 2006 ante la fiscal delegada para Derechos Humanos en Antioquia, fui postulado por el Gobierno nacional para Justicia y Paz en junio de 2008; comencé a ser parte como testigo de la parapolítica desde febrero de 2007 cuando el jefe del grupo de investigadores de la Corte Suprema era Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa", puntualiza.

La FM le envió esta grabación al Ministerio de Defensa esperando una reacción de Velásquez, pero hasta el cierre deesta publicación no hubo ninguna respuesta.